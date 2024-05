子供のとき、英国ウェールズにある名スタジオ、ロックフィールド・スタジオの敷地内に暮らしていたティファニー・マレーさんが、スタジオでの生活やそこで遭遇したミュージシャンたちの思い出を綴った本『My Family and Other Rock Stars』を出版した。1970〜1980年代、ブラック・サバス、クイーン、モーターヘッド、ラッシュ、ドクター・フィールグッド、イギー・ポップ、ロバート・プラントら多くのミュージシャンたちがロックフィールド・スタジオを使用しており、母親が住み込みのシェフとして働いていたティファニーさんは、母を手伝いながら、たくさんのロック・スターたちを見てきたという。

