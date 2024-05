サンスター文具から、2024年5月下旬より、絵の具感覚でデコレーションが楽しめるシール「PALETTONE(パレットーン)」が登場!

「アンティークフラワー」「きらきら琥珀糖」「カラフルな金平糖」など、情景やイメージを感じるカラーテーマのパレットに各7色のシールが収録されています。

絵の具のように色を選びながら手帳やノートなどをデコレーションすることで、気分を上げてくれるステーショナリーグッズです☆

サンスター文具「PALETTONE(パレットーン)」

価格:583円(税込)

発売日:2024年5月下旬

本体サイズ:W86×H72×D1.5mm

材質:シール:紙/台紙:PET

内容:シール70枚入(7柄・各10枚)

種類:全8種(アンティークフラワー、ふわふわ綿菓子、きらきら琥珀糖、詩的な向日葵、はじまりの絵の具、空がキレイな帰り道、水たまりの空、カラフルな金平糖)

販売店舗:全国の文具取扱店・オンラインショップなど

「アンティークフラワー」「きらきら琥珀糖」「カラフルな金平糖」など、カラーリングからそれぞれの情景やイメージを感じさせるカラーテーマでまとめられているのがポイントです。

シールは紙製の透ける素材でできています。

文字の上から貼って目立たせるのはもちろん、

マーカー・鉛筆・シャープペン・ボールペンなどの様々な筆記具に対応しているので、シールに直接文字を書きこむこともできます。

1パレットに全7柄・各10枚入りでたっぷり使えます。

お気に入りのカラーでノートや手帳をデコレーションして楽しめるステーショナリーです☆

アンティークフラワー

トレンドのくすみカラーを集めたパレット「アンティークフラワー」

7色のシールが大人っぽく手帳などを彩ります。

ふわふわ綿菓子

淡い綿菓子のカラーをイメージした「ふわふわ綿菓子」

パステルなやさしい色合いで、手帳やノートに彩りを加えてくれます。

きらきら琥珀糖

まるで宝石のような色合いで人気のお菓子・琥珀糖をイメージしたパレット風シールです。

淡い紫からブルーまで、グラデーションのように移り変わるきれいな7色のシールがセットになっています。

詩的な向日葵

ひまわりの花をイメージした「詩的な向日葵」

ナチュラルな雰囲気の手帳づくりをしたい方にぴったりの落ち着いたカラーが揃っています。

はじまりの絵の具

絵の具の基本のカラーがそろう「はじまりの絵の具」

赤や青、黄色など原色がきれいなパレット風シールです。

空がキレイな帰り道

青空から夕暮れへ、さまざまな色が混ざり合う空を表現した「空がキレイな帰り道」

水彩絵の具のように滲んだデザインが特徴の、きれいなくすみカラーが揃うパレット風シールです。

水たまりの空

きれいなブルーが集まる「水たまりの空」のパレット風シール。

ブルーの濃淡で涼やかなデコレーションができます。

カラフルな金平糖

まるで金平糖のようなかわいいカラーがそろう「カラフルな金平糖」

かわいい手帳やノートづくりにぴったりです☆

こだわりのテーマにあわせたカラーのシールが楽しめる、デコレーション用のパレット風シール!

サンスター文具の「PALETTONE(パレットーン)」は、2024年5月下旬より、全国の文具取扱店・オンラインショップなどにて発売です。

