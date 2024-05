6月9日開催の『Yogibo presents RIZIN.47』(国立代々木競技場第一体育館)と、7月28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)の対戦カード発表会見が、24日午後2時から行われることが決定した。2ヶ月連続で開催される2大ビッグイベントの合同会見には、出場予定選手が登壇する。『RIZIN.47』では堀口恭司vs.セルジオ・ペティスやクレベル・コイケvs.フアン・アーチュレッタなど現在までに8試合が決定。『超RIZIN.3』では朝倉未来vs.平本蓮と扇久保博正vs.神龍誠の2試合が決定している。

会見はRIZIN公式YouTubeでライブ配信予定。●6月9日『Yogibo presents RIZIN.47』対戦カード・バンタム級堀口恭司 vs. セルジオ・ペティス・フェザー級クレベル・コイケ vs. フアン・アーチュレッタ・フェザー級カルシャガ・ダウトベック vs. 関鉄矢・ライト級徳留一樹 vs. 宇佐美正パトリック・ライト級スパイク・カーライル vs. キム・ギョンピョ・ヘビー級上田幹雄 vs. シェミスラブ・コバルチェク・ライト級ジョニー・ケース vs. “ブラックパンサー”ベイノア・フェザー級武田光司vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ●7月28日『Yogibo presents 超RIZIN.3』対戦カード・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠