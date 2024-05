AIと金融DXを掲げるMILIZEは5月22日、マルチLLMに対応したエージェントフレームワーク「MILIZE Financial AGENT」の開発を発表した。MILIZE公式Webサイト「MILIZE Financial AGENT」は、複数の大規模言語モデルを用いるマルチLLMを自律型のエージェントモデルで提供するフレームワークで、金融業務のワークフローのなかで得意分野を持つ各エージェントがチャットではない自立的な機能を提供する。金融機関がノーコードでLLM活用のエージェント構築ができる環境の提供に視野も入れており、金融DXを推し進める同社は、「エージェントモデルの構築と多種多様なLLMをベースとしたアプリを使用するエージェントワークフローの構築が急務であると確信している」と開発の背景を述べている。ファイナンシャルアドバイザーの考え方や仕事の仕方を「MILIZE Financial AGENT」のワークフローとする一例