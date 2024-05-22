オールガラス、ベゼルレス、Snapdragon G3x Gen2搭載Androidゲーム機「AYANEO Pocket S」ティザー公開
【AYANEO Pocket S】
近日発売予定
価格未定
近日発売予定
価格未定
ハイビームはAYANEO製Androidゲーム機「AYANEO Pocket S」を5月22日に公開した。発売時期や価格は未定。
本製品はオールガラス、ベゼルレスディスプレイを搭載したAndroidゲーム機。Snapdragon G3x Gen2を搭載し、モバイルゲームやSteam Linkなどのクラウドゲームをプレイ可能としている。冷却ファンも備え、長時間のゲームプレイが可能だという。
ディスプレイサイズは6インチ（2,560×1,440ドット）IPSパネルで、micro SDカードスロットを装備。バッテリー容量は6,000mAhで、RAMは最大16GB、ROMは512GB。「パフォーマンスモード」、「バランスモード」、「長時間バッテリー駆動モード」の3モードをワンタッチで切り替えられ、ゲーム音声を解析し振動を作り出す。
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