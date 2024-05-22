桜島で爆発的噴火 噴煙3000メートル 降灰予報は鹿児島市街地方向
桜島の南岳山頂火口で22日午後5時18分に爆発的噴火が発生しました。噴煙は火口から3000mの高さまで上がり、やや多量の噴煙が北西に流れています。大きな噴石が火口から800から1100mの6合目まで飛散しました。 桜島の爆発的噴火はことし18回目です。噴火警戒レベルは３の入山規制が継続しています。
１時間以内に鹿児島市では桜島を中心にやや多量の降灰があり、降灰はいちき串木野市まで予想されます。 火口から北西方向およそ４ｋｍまでの範囲では、小さな噴石が風に流されて降るおそれがあります。
火口から北西方向（鹿児島市吉野方向）に火山灰が流され、２２日２３時までに鹿児島市（桜島）ではやや多量の降灰があり、降灰は鹿児島県薩摩川内市まで予想されます。２２日２３時までに予想される降灰量は各市町村の多いところで次のとおりです。 やや多量 鹿児島県：鹿児島市 少量 鹿児島県：日置市、薩摩川内市、いちき串木野市、霧島市、姶良市 予想される各市町村の降灰開始時刻は次のとおりです。 １８時まで 鹿児島県：鹿児島市、日置市 １９時まで 鹿児島県：薩摩川内市、いちき串木野市 ２０時まで 鹿児島県：霧島市、姶良市 やや多量の降灰が予想される範囲内では、傘やマスク等で防灰対策をして、徐行運転を心掛けてください。
しています。
・・ ・