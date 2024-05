【ミヤコ(水着)メモリアルロビーVer.】予約開始:5月23日発売日・価格:未定

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「ミヤコ(水着)メモリアルロビーVer.」を5月23日より予約を開始する。発売日と価格は未定。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、潜入作戦のため水着に着替えたSRT特殊学園所属、RABBIT小隊の小隊長「ミヤコ(水着)」のメモリアルロビーをフィギュア化したもの。

早朝に一人で泳いでいたミヤコと出会うシーンをスケールフィギュアで忠実に再現しており、後ろに手を回し、髪の毛をまとめたリボンに手をかけている仕草や、ふんわり頬を染めた、愛らしい上目遣いの表情も丁寧に再現している。

また足元は砂浜をイメージした台座に仕上げており、ザラリとした凹凸感のある砂表現はもちろんのこと、少しだけ浮いた右足のかかとや、ツヤ塗装で細やかに作り込まれた足の爪先など見所たっぷりに仕上げている。

今回同社の企画部に所属する「カホタン」のブログ「カホタンブログ」にて本フィギュアの画像を先行公開しており、可愛らしい水着姿のミヤコを一足先に確認することができる。

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.