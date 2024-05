DAY6 ソンジン、ファンミーティング「I Need My Day」の予告イメージを公開

DAY6が、6月に公式ファンミーティングを開催する。彼らは6月21日から23日までの3日間、ソウル松坡(ソンパ)区蚕室(チャムシル)室内体育館にて3度目の公式ファンミーティング「DAY6 3RD FANMEETING 'I Need My Day'」を開催し、ファンと会う。これに先立ち、JYPエンターテインメントはソンジンの予告イメージを掲載し、ファンミーティングへの期待を高めた。

イメージの中のソンジンは、より成熟した雰囲気を漂わせ、目を引いた。オフィスにいる彼は、アンプに座って落ち着いた雰囲気を醸し出し、スーツ姿でヘッドホンを着用したり、楽器を持つなど、ギャップのある魅力で好奇心を刺激した。今回のファンミーティングは、2019年6月の「DAY6 “You Made My Day” Ep.2 “Scentographer”」以来、約5年ぶりに開かれる公式ファンミーティングであり、ファンの関心を集めている。公演のタイトル「I Need My Day」には、「日常の中には、ファンダムのMy Dayが必要だ」という意味が込められている。DAY6とMy Dayは、一緒に大切な時間を過ごし、初夏の忘れられない思い出を作る予定だ。