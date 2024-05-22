¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢21ÆÀÅÀÂç¾¡¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¡ÃæÂ¼¹¸¤¬4»î¹ç¤Ö¤ê¥¹¥¿¥á¥ó¡¡ÏÂÅÄµ£¤¬20Ç¯¤Ö¤ê¡ÖÇò¤Î¥¥»¥¡×¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½³ÚÅ·¡Ê22Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡ÖÇò¤Î¥¥»¥¡×¤ÈÌÃÂÇ¤ÁÂçºå¤Ç¼çºÅ»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£Á°Æü21Æü¤ÎÆ±Àï¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤Î21ÆÀÅÀ¤ÇÂç¾¡¡£°ìÌëÌÀ¤±¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö7ÈÖ°ìÎÝ¡×¤ÇÃæÂ¼¹¸¤¬4»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£ÏÂÅÄµ£¤¬20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î³ÚÅ·Àï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¼¡¥Ú¡¼¥¸
¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î³ÚÅ·Àï¥¹¥¿¥á¥ó
1¡¡Ãæ¡¡¼þÅìÍ¤µþ
2¡¡Í·¡¡º£µÜ·òÂÀ
3¡¡±¦¡¡ÌøÅÄÍª´ô
4¡¡»Ø¡¡»³ÀîÊæ¹â
5¡¡º¸¡¡¶áÆ£·ò²ð
6¡¡»°¡¡·ª¸¶ÎÍÌð
7¡¡°ì¡¡ÃæÂ¼¹¸
8¡¡Êá¡¡³¤ÌîÎ´»Ê
9¡¡Æó¡¡»°¿¹Âçµ®
¡¡¡¡Åê¡¡ÏÂÅÄµ£