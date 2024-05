淡路島にあるシアターレストラン「HELLO KITTY SHOW BOX」にて、2024年5月23日(木)より、カフェショー HELLO KITTY PIANIST DREAMの夏公演「Starry Tears」を開催!

『打ち上げ花火』『青と夏』など人気J-POPソングを、「ハローキティ」の歌とダンスと共に楽しめるショーです☆

HELLO KITTY SHOW BOX「Starry Tears」

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650085

料金:大人 2,500円(税込)/子ども 1,500円(税込)

※スイーツ/フード・ショー・グリーティング・ハローキティ アップルハウス入場料金を含む

公演日時:2024年5月23日(木)〜7月30日(火)

営業時間:カフェタイム14:00〜17:00

【第1部】14:00〜15:30(SHOWTIME:14:30〜15:00)

【第2部】15:30〜17:00(SHOWTIME:16:00〜16:30)

※2024年6月15日(土)、7月20日(土)のカフェタイムは第1部のみ公演

曲目:夏の夜の夢/青と夏/打ち上げ花火/夏祭り/上を向いて歩こう(Pop Ver.)/パプリカ(Summer Ver)

※ハローキティは5曲目から登場

場所:HELLO KITTY SHOW BOX(兵庫県淡路市野島平林177-5)

「ハローキティ」のショーと食事が楽しめるシアターレストラン「HELLO KITTY SHOW BOX」で、大人気カフェショー「HELLO KITTY PIANIST DREAM」の夏公演 『Starry Tears』がスタートします。

この公演では、Mrs.GREEN APPLE『青と夏』やDAOKO×米津玄師『打ち上げ花火』、Whiteberry『夏祭り』など、誰もが知る夏のJ-POP曲などを含む計6曲を、「ハローキティ」の歌とダンスに乗せて楽しめます。

公演とともに楽しめるメニューは、全てが牛乳や卵、小麦粉を使用せず、植物性由来の食材のみで調理されたヴィーガン料理。

体にやさしい食事となっています。

りんごを模したかわいい「特製アップルパイ」や、肉厚パティと濃厚チーズが堪らない「ヴィ―ガンチーズバーガー」を含む全10種類の料理も登場!

ここでしか味わえないヴィ―ガン料理を味わいながら、爽やかな夏の訪れを感じさせる名曲の数々を楽しめます。

夏だからこそ聞きたい名曲と「ハローキティ」の歌&ダンス、さらにおいしいヴィーガン料理も楽しめる夏公演!

カフェショー HELLO KITTY PIANIST DREAMの夏公演「Starry Tears」は、シアターレストラン「HELLO KITTY SHOW BOX」にて、2024年5月23日(木)より開催です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『打ち上げ花火』『青と夏』など人気J-POPソングをハローキティがお届け!HELLO KITTY SHOW BOX「Starry Tears」 appeared first on Dtimes.