【アーケードアーカイブス 超時迷宮レジオン】5月23日 配信予定価格: PS4版 837円 Switch版 838円 プレイ人数:1~2人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用「アーケードアーカイブス 超時迷宮レジオン」を5月23日より配信する。価格はPS4版が837円、Switch版は838円。

「超時迷宮レジオン」は1987年に日本物産から発売されたシューティングゲーム。プレーヤーは新兵器「タイム・ボム」を搭載した機体「レジオン」を操作して暗黒帝国を倒していく。「タイム・ボム」を使用すると時間を止めて敵の動きを巻き戻すことが可能だ。また、エリア中に救出した兵士をレスキュー機体に乗せられればボーナスポイントが獲得できる。

公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中

【スクリーンショット】

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、コンテンツ盛りだくさんの公式生番組「アーケードアーカイバー」がYouTubeにて配信される。5月23日は「超時迷宮レジオン」特集。

□YouTubeのハムスターのチャンネル

