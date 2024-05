デートや記念日に訪れたい、予約困難なフレンチレストランが再オープン！（東京・麻布十番）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は元麻布に再オープンした、予約困難な至福のフレンチ。

エクアトゥール(東京・麻布十番)

雲丹と子持ちヤリイカのフォアグラソース 出典:meshi_numa0430さん

2024年3月、バンコクに姉妹店を出店するため1年間休業していた「エクアトゥール」が再オープンしました。場所は六本木駅から徒歩12分ほど、以前と同じ店舗です。l ‘equateur(赤道)が意味する「赤道直下のまっすぐで強い太陽のような料理」をコンセプトに、独創的で常に新しい変化をし続ける繊細で軽やかな料理をいただけます。

七谷鴨 エシャロットとポートワインのソース 出典:みるみんくさん

オーナーソムリエ・川島 弘子氏は上場企業や広告代理店に勤務しさまざまな社会経験を積んだ後、単身フランス、イタリアへ渡り料理を学びました。帰国後は料理教室を主宰、メニュー開発の企画で小野 喜之シェフと出会い、2009年「エクアトゥール」を立ち上げ、現在に至ります。総料理長・小野 喜之氏は18歳で料理の道に進み、都内のホテルに勤務後、青山にあった人気フレンチ「ラマージュ」や、フランスの「オ・ルベル」で研鑽を積みました。フレンチの枠にとどまらず、独学でさまざまな分野の調理技術や知識、店舗経営を学び、店舗のコンサルタントや料理長を歴任。フランス料理の伝統や技法を大切にしながら、固定観念にとらわれない小野氏による独創的で美しい料理は、多くの美食家たちを魅了しています。

カウンター席 出典:カフェモカ男さん

閑静な住宅街にひっそりと佇む店舗は、ビルの2階に位置し、さりげないシルバーの表札が目印。一見ではなかなか見つけにくく、隠れ家感のある大人のレストランです。洗練された落ち着きのある店内には、カウンター6席の他、6名用の個室があります。

ぼんじり、ホタテ、椎茸 黒トリュフ 甘めのソースで 出典:みるみんくさん

メニューは「おまかせコース」31,460円のみで、メインとデザートは3種類から選べます。コースは完全予約制の18時〜と20時45分〜のスタートで、「稚鮎のリエット」や「煮麺キャビア載せ」など、さまざまなジャンルの食体験を楽しめます。素材一つ一つの魅力を引き出し、味をバランスよく組み立てた彩り豊かな料理の数々。次の皿への期待感が高まってゆく素晴らしいコースは、訪れた人たちの舌を唸らせます。

すき焼き風太巻き 出典:みるみんくさん

今回新たな試みで、テイクアウトの太巻き「OBENteur」も用意。季節ごとに具材が変わる太巻きで、来店者限定の販売です。購入には予約が必要なので、注意が必要です。

ワインのセレクトにも定評があります 出典:サプレマシーさん

川島氏による、料理のおいしさをさらに引き立てるワインペアリングも是非楽しんでみてください。最高のおもてなしで、記憶に残る時間が過ごせるレストラン。予約困難店ですが、デートや記念日など、特別な日に訪れてみたいですね。

食べログレビュアーのコメント

かすみがに味噌と卵、コンソメとフカヒレのジュレ、オマール海老のソース 出典:サプレマシーさん

『3月から小野シェフが復活し、エクアが完全復活した。

◆新玉ねぎとハマグリスープ仕立て、ライムの皮とこぶみかん、竹炭パン粉をかけて

◆かすみがに味噌と卵、コンソメとフカヒレのジュレ、オマール海老のソース

◆かぼんじりとホタテ貝、しいたけと空芯菜、黒トリュフを合わせて

◆金目鯛を昆布締めしたもののあぶりのカルパッチョ、ワサビ、トラフグの白子のソースにからすみ

◆たけのこのフリット、行者にんにく、オリーブとアンチョビを使ったタプナードソースに山菜を合わせたもの

◆子持ちヤリイカウニと併せて白味噌とフォアグラ

◆アワビのキモと焦がしバター、牛タン焦がしバター柚子胡椒と長ネギのソース

◆ブルーチーズのデザートパートフィロという薄いパイ生地で包んで

トリュフのシロップ

◆文旦ゼリー状に、その皮のジャム、アーモンドのロースト、レモングラスのアイス

前のシェフもよかったのだが、改めて小野シェフの凄さを感じる。ソースの味をつけすぎず、素材の味がしっかり伝わる料理がとてもいい。

小野シェフが居ない間のエクアでも毎度弘子さんがいらっしゃる時に伺っておいしいワインを飲ませてもらったが、今日は特別にすばらしかった。とってもいいワインを(このランクのワインとしては)安い値段で飲ましてもらえる。私にとっては嬉しい展開になった』(サプレマシーさん)

子持ちヤリイカ雲丹ジャガイモのエスプーマ フォアグラ味噌ソース 出典:ともぞー。さん

『タイに行かないといただけないと思っていた小野シェフの料理がまたここで食べれるなんて…。1年数ヶ月ぶりにいただいた小野シェフの料理は、やはり素晴らしかった。特にフカヒレと蟹、オマールソースの組み合わせは絶品。筍フリットと山菜のタップナードソースの組み合わせも絶妙。弘子さんセレクトのワインペアリングも相変わらずの楽しさ。



初めて伺ったのは南麻布のペントハウス時代。あれから10年以上、シェフとマダムの紡ぎ出すエクアトゥール唯一無二の存在です。



【お品書き】

・蛤と新玉ねぎのスープ

・コンソメのゼリーフカヒレかすみ蟹オマールのソース

・地鶏ぼんじりのソテー帆立と椎茸 トリュフ

・金目鯛のカルパッチョ河豚白子ソース

山葵菜唐墨

・合馬の筍フリット 蕗の薹タラの芽のタップナードソース

・子持ちヤリイカ雲丹ジャガイモのエスプーマ フォアグラ味噌ソース

・和牛タンのロースト葱柚子胡椒とスパイス

・京都七谷鴨ロースト赤ワインとポルト酒のソース

・温麺せせりとピーマン

・デザート

・ハーブティー』(ともぞー。さん)

※価格は税込、サービス料別。

<店舗情報>◆エクアトゥール住所 : 東京都港区元麻布3-6-34 カーム元麻布 2FTEL : 非公開

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香

