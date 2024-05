【ダウンロード版セール】実施期間:6月5日まで

バンダイナムコエンターテインメントは5月22日に「ダウンロード版セール」を開始した。実施期間は6月5日(ニンテンドーeショップは6月4日)まで。対象プラットフォームはPlayStation Storeとニンテンドーeショップとなっている。

今回のセールでは、PS Storeでは「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition」が35%引きの4,862円、「機動戦士ガンダム バトルオペレーション Code Fairy デラックスエディション」が40%引きの5,082円、「機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON プレミアムサウンドエディション」が60%引きの4,928円、「スーパーロボット大戦30」が48%引きの4,919円などとなっている。

ニンテンドーeショップでは「ドラゴンボールZ KAKAROT アルティメット スペシャルエディション」が35%引きの7,490円、「スーパーロボット大戦30」が47%引きの4,920円。「バテン・カイトス I & II HD Remaster」が20%引きの4,750円で、「ミスタードリラーアンコール」が50%引きの1,760円などとなっている。