欧州株 売り先行、英インフレ鈍化が予想より小幅で早期利下げ観測後退
欧州株 売り先行、英インフレ鈍化が予想より小幅で早期利下げ観測後退
東京時間16:24現在
英ＦＴＳＥ100 8370.65（-45.80 -0.54%）
独ＤＡＸ 18678.65（-48.11 -0.26%）
仏ＣＡＣ40 8105.26（-36.20 -0.44%）
スイスＳＭＩ 11978.65（-22.85 -0.19%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:24現在
ダウ平均先物JUN 24月限 39954.00（-52.00 -0.13%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 24月限 5339.50（-5.75 -0.11%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 24月限 18796.25（-3.00 -0.02%）
※英消費者物価指数（CPI）（4月）15:00
結果 0.3%
予想 0.2% 前回 0.6%（前月比)
結果 2.3%
予想 2.1% 前回 3.2%（前年比)
結果 3.9%
予想 3.7% 前回 4.2%（コア・前年比)
※英消費者物価指数が予想を上回る結果だったことを受けて、英短期金融市場では年内の英中銀利下げ幅を３８ｂｐ織り込んでいる。
昨日の５０ｂｐから大きく減少した。これで、年内２回の利下げ観測は大きく後退したことになる。
東京時間16:24現在
英ＦＴＳＥ100 8370.65（-45.80 -0.54%）
独ＤＡＸ 18678.65（-48.11 -0.26%）
仏ＣＡＣ40 8105.26（-36.20 -0.44%）
スイスＳＭＩ 11978.65（-22.85 -0.19%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:24現在
ダウ平均先物JUN 24月限 39954.00（-52.00 -0.13%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 24月限 5339.50（-5.75 -0.11%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 24月限 18796.25（-3.00 -0.02%）
※英消費者物価指数（CPI）（4月）15:00
結果 0.3%
予想 0.2% 前回 0.6%（前月比)
結果 2.3%
予想 2.1% 前回 3.2%（前年比)
結果 3.9%
予想 3.7% 前回 4.2%（コア・前年比)
※英消費者物価指数が予想を上回る結果だったことを受けて、英短期金融市場では年内の英中銀利下げ幅を３８ｂｐ織り込んでいる。
昨日の５０ｂｐから大きく減少した。これで、年内２回の利下げ観測は大きく後退したことになる。