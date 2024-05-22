欧州株　売り先行、英インフレ鈍化が予想より小幅で早期利下げ観測後退
東京時間16:24現在
英ＦＴＳＥ100　 8370.65（-45.80　-0.54%）
独ＤＡＸ　　18678.65（-48.11　-0.26%）
仏ＣＡＣ40　 8105.26（-36.20　-0.44%）
スイスＳＭＩ　 11978.65（-22.85　-0.19%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:24現在
ダウ平均先物JUN 24月限　39954.00（-52.00　-0.13%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 24月限　5339.50（-5.75　-0.11%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 24月限　18796.25（-3.00　-0.02%）

※英消費者物価指数（CPI）（4月）15:00
結果　0.3%
予想　0.2%　前回　0.6%（前月比)
結果　2.3%
予想　2.1%　前回　3.2%（前年比)
結果　3.9%
予想　3.7%　前回　4.2%（コア・前年比)

※英消費者物価指数が予想を上回る結果だったことを受けて、英短期金融市場では年内の英中銀利下げ幅を３８ｂｐ織り込んでいる。
昨日の５０ｂｐから大きく減少した。これで、年内２回の利下げ観測は大きく後退したことになる。