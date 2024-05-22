欧州株 売り先行、英インフレ鈍化が予想より小幅で早期利下げ観測後退 欧州株 売り先行、英インフレ鈍化が予想より小幅で早期利下げ観測後退

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欧州株 売り先行、英インフレ鈍化が予想より小幅で早期利下げ観測後退

東京時間16:24現在

英ＦＴＳＥ100 8370.65（-45.80 -0.54%）

独ＤＡＸ 18678.65（-48.11 -0.26%）

仏ＣＡＣ40 8105.26（-36.20 -0.44%）

スイスＳＭＩ 11978.65（-22.85 -0.19%）

※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



米株価指数先物 時間外取引

東京時間16:24現在

ダウ平均先物JUN 24月限 39954.00（-52.00 -0.13%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 24月限 5339.50（-5.75 -0.11%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 24月限 18796.25（-3.00 -0.02%）



※英消費者物価指数（CPI）（4月）15:00

結果 0.3%

予想 0.2% 前回 0.6%（前月比)

結果 2.3%

予想 2.1% 前回 3.2%（前年比)

結果 3.9%

予想 3.7% 前回 4.2%（コア・前年比)



※英消費者物価指数が予想を上回る結果だったことを受けて、英短期金融市場では年内の英中銀利下げ幅を３８ｂｐ織り込んでいる。

昨日の５０ｂｐから大きく減少した。これで、年内２回の利下げ観測は大きく後退したことになる。

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