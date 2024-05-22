ピットロード、6月発売予定の艦船プラモデルを公開。「イタリア海軍 戦艦 ローマ 1943」など5製品
【ピットロード：2024年6月の新製品】
出荷日：未定
(C) 株式会社ピットロード All Rights Reserved.
出荷日：未定
W264 イタリア海軍 戦艦 ローマ 1943
ピットロードは、6月発売予定の艦船プラモデルの新製品を本日5月22日に公開した
6月出荷予定のラインナップは、新価格再生産となる「W264 イタリア海軍 戦艦 ローマ 1943」と「W265 フランス海軍 戦艦 リシュリュー 1943」、「W266 1/700 日本海軍 伊54型潜水艦 伊56＆伊58」、「SPW81 1/700 日本海軍 重巡洋艦 鳥海」、「M52 1/700 アメリカ海軍 ニミッツ級航空母艦 CVN-73 ジョージ・ワシントン 2008」の5製品となっている。
それぞれの商品ページが公開されており、商品の詳細や画像を確認することができる。なお、出荷日の詳細は公開されておらず、今後の続報が期待される。
W264 イタリア海軍 戦艦 ローマ 1943
価格：6,820円
□ピットロード「W264 イタリア海軍 戦艦 ローマ 1943」の商品ページ
W265 フランス海軍 戦艦 リシュリュー 1943
価格：6,490円
□ピットロード「W265 フランス海軍 戦艦 リシュリュー 1943」の商品ページ
W266 1/700 日本海軍 伊54型潜水艦 伊56＆伊58
価格：2,750円
□ピットロード「W266 1/700 日本海軍 伊54型潜水艦 伊56＆伊58」の商品ページ
SPW81 1/700 日本海軍 重巡洋艦 鳥海
価格：3,520円
□ピットロード「SPW81 1/700 日本海軍 重巡洋艦 鳥海」の商品ページ
M52 1/700 アメリカ海軍 ニミッツ級航空母艦 CVN-73 ジョージ・ワシントン 2008
価格：12,980円
□ピットロード「M52 1/700 アメリカ海軍 ニミッツ級航空母艦 CVN-73 ジョージ・ワシントン 2008」の商品ページ
(C) 株式会社ピットロード All Rights Reserved.