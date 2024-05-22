¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¡Ö¼é¸î¿À¡×Ê¿Ìî²Â¤òÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡¡º£µ¨2ÅÙÌÜ¡¡19Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦Ê¿Ìî²Â¼÷Åê¼ê¤¬22Æü¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£µåÃÄ¤Ï±¦Éª¤ÎÄ¥¤ê¤Î¤¿¤á¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿Ìî²Â¤Ïº£·î3Æü¤Ë¤â±¦Éª¤ÎÄ¥¤ê¤ÇÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±17Æü¤Ë1·³Éüµ¢¤â¡¢19Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ì¤º¥»¡¼¥Ö¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡NPBÄÌ»»250¥»¡¼¥Ö¤Þ¤Ç¤¢¤È1¤È¤·¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¡¼¥¦¥£¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹ÆâÌî¼ê¤â¹øÄË¤Î¤¿¤áÅÐÏ¿¤ò³°¤ì¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ»³ºê¤È»³Â¤Î2Áª¼ê¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£