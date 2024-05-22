　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44695.38　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42150.86　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
42035.52　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41022.49　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40009.46　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39837.20　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39606.33　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39594.10　　均衡表雲上限(日足)
39322.76　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38996.44　　13週移動平均線
38856.21　　均衡表転換線(週足)
38808.32　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38787.85　　6日移動平均線
38719.55　　75日移動平均線
38703.37　　均衡表転換線(日足)

38617.10　　★日経平均株価22日終値

38396.17　　均衡表雲下限(日足)
38293.88　　25日移動平均線
38253.94　　均衡表基準線(日足)
37983.41　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37779.43　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37264.99　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37061.81　　26週移動平均線
36970.38　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36750.55　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36646.57　　均衡表基準線(週足)
35957.35　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35079.84　　200日移動平均線
34517.29　　ボリンジャー:-1σ(26週)
32170.57　　均衡表雲上限(週足)
31972.76　　ボリンジャー:-2σ(26週)
29757.68　　均衡表雲下限(週足)
29428.24　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　61.89(前日73.95)
ST.Slow(9日)　　73.20(前日78.15)

ST.Fast(13週)　 41.60(前日44.12)
ST.Slow(13週)　 41.65(前日42.49)

［2024年5月22日］

株探ニュース