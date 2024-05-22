

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44695.38 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42150.86 ボリンジャー:＋2σ(26週)

42035.52 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41022.49 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40815.66 新値三本足陽転値

40009.46 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39837.20 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39606.33 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39594.10 均衡表雲上限(日足)

39322.76 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38996.44 13週移動平均線

38856.21 均衡表転換線(週足)

38808.32 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38787.85 6日移動平均線

38719.55 75日移動平均線

38703.37 均衡表転換線(日足)



38617.10 ★日経平均株価22日終値



38396.17 均衡表雲下限(日足)

38293.88 25日移動平均線

38253.94 均衡表基準線(日足)

37983.41 ボリンジャー:-1σ(13週)

37779.43 ボリンジャー:-1σ(25日)

37264.99 ボリンジャー:-2σ(25日)

37061.81 26週移動平均線

36970.38 ボリンジャー:-2σ(13週)

36750.55 ボリンジャー:-3σ(25日)

36646.57 均衡表基準線(週足)

35957.35 ボリンジャー:-3σ(13週)

35079.84 200日移動平均線

34517.29 ボリンジャー:-1σ(26週)

32170.57 均衡表雲上限(週足)

31972.76 ボリンジャー:-2σ(26週)

29757.68 均衡表雲下限(週足)

29428.24 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 61.89(前日73.95)

ST.Slow(9日) 73.20(前日78.15)



ST.Fast(13週) 41.60(前日44.12)

ST.Slow(13週) 41.65(前日42.49)



［2024年5月22日］



株探ニュース

