【2024球宴ファン投票】5月22日の中間発表 パは日本ハムから6人トップ、セは阪神から3人トップ…最多得票は柳田悠岐
◆ ファン投票は6月23日（日）まで！
日本野球機構（NPB）は22日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
2度目の中間発表となった今回、トップの選手は21日の中間発表と変わらず。パ・リーグ中継ぎ部門でＡ.マチャド（オリックス）が2位に、抑え部門で平野佳寿（オリックス）が3位に浮上。セ・リーグ抑え投手部門で栗林良吏（広島）が3位に浮上した。
球団別では日本ハムから両リーグ最多の6人がトップとなり、前日に続いてパ・リーグ外野手部門の柳田悠岐（ソフトバンク）が最多得票をキープした。
『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。
5月18日（土）から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ パ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
2万3132票 山粼福也（日本ハム）
1万3408票 佐々木朗希（ロッテ）
1万216票 Ｌ.モイネロ（ソフトバンク）
＜中継ぎ投手＞
2万3330票 河野竜生（日本ハム）
1万8194票 Ａ.マチャド（オリックス）
1万7435票 松本裕樹（ソフトバン）
＜抑え投手＞
3万7524票 田中正義（日本ハム）
2万2386票 則本昂大（楽天）
1万3523票 平野佳寿（オリックス）
＜捕手＞
4万5965票 田宮裕涼（日本ハム）
1万8250票 森友哉（オリックス）
1万2856票 甲斐拓也（ソフトバンク）
＜一塁手＞
3万2067票 A.マルティネス（日本ハム）
2万3934票 山川穂高（ソフトバンク）
2万1302票 N.ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
1万9616票 外崎修汰（西武）
1万9196票 牧原大成（ソフトバンク）
1万7939票 上川畑大悟（日本ハム）
＜三塁手＞
3万9215票 郡司裕也（日本ハム）
1万8856票 宗佑磨（オリックス）
1万5935票 浅村栄斗（楽天）
＜遊撃手＞
2万7757票 紅林弘太郎（オリックス）
2万2374票 源田壮亮（西武）
1万7488票 水野達稀（日本ハム）
＜外野手＞
4万9421票 柳田悠岐（ソフトバンク）
4万8687票 万波中正（日本ハム）
4万2958票 近藤健介（ソフトバンク）
2万7866票 周東佑京（ソフトバンク）
2万3423票 松本剛（日本ハム）
＜指名打者＞
2万3043票 L.セデーニョ（オリックス）
2万1051票 中村剛也（西武）
1万9188票 G.ポランコ（ロッテ）
◆ セ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
1万6307票 才木浩人（阪神）
1万0830票 菅野智之（巨人）
1万0201票 東克樹（DeNA）
＜中継ぎ投手＞
2万0872票 岩崎優（阪神）
1万7300票 西舘勇陽（巨人）
1万1667票 森原康平（DeNA）
＜抑え投手＞
4万3351票 Ｒ.マルティネス（中日）
1万1697票 大勢（巨人）
1万0832票 栗林良吏（広島）
＜捕手＞
3万2496票 山本祐大（DeNA）
1万3290票 中村悠平（ヤクルト）
1万2372票 坂本誠志郎（阪神）
＜一塁手＞
4万5404票 岡本和真（巨人）
1万4547票 Ｊ.オスナ（ヤクルト）
1万4323票 中田翔（中日）
＜二塁手＞
3万3811票 牧秀悟（DeNA）
2万2047票 中野拓夢（阪神）
1万5196票 吉川尚輝（巨人）
＜三塁手＞
4万5243票 村上宗隆（ヤクルト）
1万7597票 坂本勇人（巨人）
1万4089票 宮粼敏郎（DeNA）
＜遊撃手＞
2万3889票 長岡秀樹（ヤクルト）
1万9439票 村松開人（中日）
1万6585票 門脇誠（巨人）
＜外野手＞
4万6684票 近本光司（阪神）
4万2537票 細川成也（中日）
3万5405票 筒香嘉智（DeNA）
2万9707票 Ｄ.サンタナ（ヤクルト）
2万1455票 度会隆輝（DeNA）
日本野球機構（NPB）は22日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
2度目の中間発表となった今回、トップの選手は21日の中間発表と変わらず。パ・リーグ中継ぎ部門でＡ.マチャド（オリックス）が2位に、抑え部門で平野佳寿（オリックス）が3位に浮上。セ・リーグ抑え投手部門で栗林良吏（広島）が3位に浮上した。
『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。
5月18日（土）から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ パ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
2万3132票 山粼福也（日本ハム）
1万3408票 佐々木朗希（ロッテ）
1万216票 Ｌ.モイネロ（ソフトバンク）
＜中継ぎ投手＞
2万3330票 河野竜生（日本ハム）
1万8194票 Ａ.マチャド（オリックス）
1万7435票 松本裕樹（ソフトバン）
＜抑え投手＞
3万7524票 田中正義（日本ハム）
2万2386票 則本昂大（楽天）
1万3523票 平野佳寿（オリックス）
＜捕手＞
4万5965票 田宮裕涼（日本ハム）
1万8250票 森友哉（オリックス）
1万2856票 甲斐拓也（ソフトバンク）
＜一塁手＞
3万2067票 A.マルティネス（日本ハム）
2万3934票 山川穂高（ソフトバンク）
2万1302票 N.ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
1万9616票 外崎修汰（西武）
1万9196票 牧原大成（ソフトバンク）
1万7939票 上川畑大悟（日本ハム）
＜三塁手＞
3万9215票 郡司裕也（日本ハム）
1万8856票 宗佑磨（オリックス）
1万5935票 浅村栄斗（楽天）
＜遊撃手＞
2万7757票 紅林弘太郎（オリックス）
2万2374票 源田壮亮（西武）
1万7488票 水野達稀（日本ハム）
＜外野手＞
4万9421票 柳田悠岐（ソフトバンク）
4万8687票 万波中正（日本ハム）
4万2958票 近藤健介（ソフトバンク）
2万7866票 周東佑京（ソフトバンク）
2万3423票 松本剛（日本ハム）
＜指名打者＞
2万3043票 L.セデーニョ（オリックス）
2万1051票 中村剛也（西武）
1万9188票 G.ポランコ（ロッテ）
◆ セ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
1万6307票 才木浩人（阪神）
1万0830票 菅野智之（巨人）
1万0201票 東克樹（DeNA）
＜中継ぎ投手＞
2万0872票 岩崎優（阪神）
1万7300票 西舘勇陽（巨人）
1万1667票 森原康平（DeNA）
＜抑え投手＞
4万3351票 Ｒ.マルティネス（中日）
1万1697票 大勢（巨人）
1万0832票 栗林良吏（広島）
＜捕手＞
3万2496票 山本祐大（DeNA）
1万3290票 中村悠平（ヤクルト）
1万2372票 坂本誠志郎（阪神）
＜一塁手＞
4万5404票 岡本和真（巨人）
1万4547票 Ｊ.オスナ（ヤクルト）
1万4323票 中田翔（中日）
＜二塁手＞
3万3811票 牧秀悟（DeNA）
2万2047票 中野拓夢（阪神）
1万5196票 吉川尚輝（巨人）
＜三塁手＞
4万5243票 村上宗隆（ヤクルト）
1万7597票 坂本勇人（巨人）
1万4089票 宮粼敏郎（DeNA）
＜遊撃手＞
2万3889票 長岡秀樹（ヤクルト）
1万9439票 村松開人（中日）
1万6585票 門脇誠（巨人）
＜外野手＞
4万6684票 近本光司（阪神）
4万2537票 細川成也（中日）
3万5405票 筒香嘉智（DeNA）
2万9707票 Ｄ.サンタナ（ヤクルト）
2万1455票 度会隆輝（DeNA）