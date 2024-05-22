阪神・近本光司 (C) Kyodo News

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◆ ファン投票は6月23日（日）まで！

　日本野球機構（NPB）は22日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　2度目の中間発表となった今回、トップの選手は21日の中間発表と変わらず。パ・リーグ中継ぎ部門でＡ.マチャド（オリックス）が2位に、抑え部門で平野佳寿（オリックス）が3位に浮上。セ・リーグ抑え投手部門で栗林良吏（広島）が3位に浮上した。

　球団別では日本ハムから両リーグ最多の6人がトップとなり、前日に続いてパ・リーグ外野手部門の柳田悠岐（ソフトバンク）が最多得票をキープした。

　『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。

　5月18日（土）から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ パ・リーグの中間結果

＜先発投手＞

2万3132票　山粼福也（日本ハム）

1万3408票　佐々木朗希（ロッテ）

1万216票　Ｌ.モイネロ（ソフトバンク）

＜中継ぎ投手＞

2万3330票　河野竜生（日本ハム）

1万8194票　Ａ.マチャド（オリックス）

1万7435票　松本裕樹（ソフトバン）

＜抑え投手＞

3万7524票　田中正義（日本ハム）

2万2386票　則本昂大（楽天）

1万3523票　平野佳寿（オリックス）

＜捕手＞

4万5965票　田宮裕涼（日本ハム）

1万8250票　森友哉（オリックス）

1万2856票　甲斐拓也（ソフトバンク）

＜一塁手＞

3万2067票　A.マルティネス（日本ハム）

2万3934票　山川穂高（ソフトバンク）

2万1302票　N.ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

1万9616票　外崎修汰（西武）

1万9196票　牧原大成（ソフトバンク）

1万7939票　上川畑大悟（日本ハム）

＜三塁手＞

3万9215票　郡司裕也（日本ハム）

1万8856票　宗佑磨（オリックス）

1万5935票　浅村栄斗（楽天）

＜遊撃手＞

2万7757票　紅林弘太郎（オリックス）

2万2374票　源田壮亮（西武）

1万7488票　水野達稀（日本ハム）

＜外野手＞

4万9421票　柳田悠岐（ソフトバンク）

4万8687票　万波中正（日本ハム）

4万2958票　近藤健介（ソフトバンク）

2万7866票　周東佑京（ソフトバンク）

2万3423票　松本剛（日本ハム）

＜指名打者＞

2万3043票　L.セデーニョ（オリックス）

2万1051票　中村剛也（西武）

1万9188票　G.ポランコ（ロッテ）

◆ セ・リーグの中間結果

　＜先発投手＞

1万6307票　才木浩人（阪神）

1万0830票　菅野智之（巨人）

1万0201票　東克樹（DeNA）

＜中継ぎ投手＞

2万0872票　岩崎優（阪神）

1万7300票　西舘勇陽（巨人）

1万1667票　森原康平（DeNA）

＜抑え投手＞

4万3351票　Ｒ.マルティネス（中日）

1万1697票　大勢（巨人）

1万0832票　栗林良吏（広島）

＜捕手＞

3万2496票　山本祐大（DeNA）

1万3290票　中村悠平（ヤクルト）

1万2372票　坂本誠志郎（阪神）

＜一塁手＞

4万5404票　岡本和真（巨人）

1万4547票　Ｊ.オスナ（ヤクルト）

1万4323票　中田翔（中日）

＜二塁手＞

3万3811票　牧秀悟（DeNA）

2万2047票　中野拓夢（阪神）

1万5196票　吉川尚輝（巨人）

＜三塁手＞

4万5243票　村上宗隆（ヤクルト）

1万7597票　坂本勇人（巨人）

1万4089票　宮粼敏郎（DeNA）

＜遊撃手＞

2万3889票　長岡秀樹（ヤクルト）

1万9439票　村松開人（中日）

1万6585票　門脇誠（巨人）

＜外野手＞

4万6684票　近本光司（阪神）

4万2537票　細川成也（中日）

3万5405票　筒香嘉智（DeNA）

2万9707票　Ｄ.サンタナ（ヤクルト）

2万1455票　度会隆輝（DeNA）