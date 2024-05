アソビズムが新作ゲーム『ShapeHero Factory(シェイプヒーロー ファクトリー)』の体験版を、5月31日(金)から配信する。本作はまずSteamでの体験版配信を経て、PC(Steam)とMac OS向けに製品版が配信される見込みとなっている。製品版のリリースは2024年第3四半期が予定されており、価格は現時点で未定となっている。

工場ビルド×ローグライト×タワーディフェンス!

『ShapeHero Factory』は、工場ビルド、ローグライト、タワーディフェンスといったジャンルの面白さを融合させたゲーム。工場ビルドやディフェンスゲームで醍醐味といえるのが、発展していないゼロの状態から、大量生産可能な状態までダイナミックに成長させていく展開。本作では、工場ビルド、ローグライト、タワーディフェンスという3つのジャンルを掛け合わせることで、この「ダイナミックに成長させていく展開」を何度も繰り返し楽しめるようになっているという。

本作でプレイヤーに課せられた使命は、「ヒーロー」を生み出すための「最適な工場」をビルドすること。〇△□といった図形を組み合わせ、自動で戦う「ヒーロー」を大量生成。迫りくる災厄から拠点を守りつつ、最奥に潜む「大災厄」打倒を目指すことになる。

なお、YouTube公式チャンネルでは最新トレーラーが公開されている。本作に興味を持った人は体験版はもちろんのこと、動画もチェックしておこう。

ShapeHero Factory | オフィシャルトレーラー 2024:

https://youtu.be/WTofgdtJ0d4



(c)2023 Asobism Co., Ltd. All Rights Reserved.

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)