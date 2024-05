ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、7月3日(水)から期間限定で、BTSやSEVENTEENなど、世界的アーティストを擁するエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業HYBEの日本本社HYBE JAPANと初のコラボレーションイベント「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」を開催。本コラボレーションを記念し、同日からアトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」にSEVENTEENの世界的ヒット曲「VERY NICE」が期間限定搭載されることが決まった。

■上空で「アジュ NICE!」今回実施される「SEVENTEEN ×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」パーク上空を爽快に駆けぬけるスリルを感じながら、SEVENTEENの大ヒット曲「VERY NICE」を楽しめるというコラボレーション。「VERY NICE」で一番盛り上がるフレーズ「アジュ NICE!」をポップなメロディーに合わせて口ずさめば、心の底から気分が盛り上がり、目の覚めるような爽快感が全身を突き抜けるだろう。「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜」にも搭載される予定だ。今回コラボレーションするSEVENTEENは、2015年5月26日にミニアルバム『17 CARAT』で韓国デビューした13人組グループ。2023年10月に発売した11th Mini Album『SEVENTEENTH HEAVEN』は初週のアルバム販売量が500万枚超え、K-POP歴代初動(発売後1週間のアルバム販売量)1位を達成し、K-POP史上初の記録を樹立した。2024年5月現在、大阪、神奈川でのスタジアムツアー「SEVENTEEN TOUR ’FOLLOW’ AGAIN TO JAPAN」を開催中。ちなみに「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」では、BTS、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、LE SSERAFIM、NewJeans、&TEAM、BOYNEXTDOORなどの楽曲で踊れる約30分間のナイト・エンターテイメントとなっている(※アーティスト本人の出演予定はなし)。【「SEVENTEEN ×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」概要】日程:7月3日(水)〜9月5日(木) ※搭載期間は予告なく変更する場合あり(C)HYBE JAPAN.All Rights Reserved.Distributed By BIGHIT MUSIC/BELIFT LAB/SOURCE MUSIC/PLEDIS ENTERTAINMENT/KOZ Entertainment/ADOR /HYBE LABELS JAPAN