名将のラストマッチ。試合後にはクラブ関係者や選手による“花道”が作られ、長年チームに貢献した指揮官を拍手で送り出そうとした。1人の選手を除いては――。19日に開催されたプレミアリーグ第38節で、 リバプール はウォルバーハンプトンをホームに迎えた。今季限りで退任するユルゲン・クロップ監督にとってのラストマッチ。試合は、MFアレクシス・マック・アリスターとDFジャレル・クアンサーがネットを揺らし、リバプールが2-0の完封勝利を収めた。

Footage has emerged of Darwin Nunez failing to clap Klopp in his guard of honour. He was also seemingly the only player not to clap for Klopp in his final team meeting yesterday.



That’s really not a good look. pic.twitter.com/VfqkBnnDZP