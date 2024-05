ホール&オーツのジョン・オーツは、ツアーに明け暮れていた30年前、後に妻となるエイミーさんから「一緒じゃなきゃ上手くいかない」と宣言され、ふたりの間に子供が誕生してからは息子をツアーに同行させていたという。11月に結婚30周年を迎えるというオーツは、『People』誌にこう話している。「エイミーと僕が結婚したときは(ツアーは)ボーイズ・クラブだった。僕らが真剣に交際するようになったとき、彼女から“こういう生活続けるなら、家族として一緒にやらないと。じゃなきゃ、上手くいかない”って言われたんだ。受け入れるのは簡単じゃなかったけど、実際のところ、彼女は100%正しかった」

John Oates Credits Ultimatum Wife Aimee Gave Him 30 Years Ago for Their Family's Success: She Was '100% Right' (Exclusive) https://t.co/71KURssFLm