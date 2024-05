BBHFが、約1年2か月ぶりとなる新作EP『Here Comes The Icy Draugr』(ヒアカムズジアイシードラウグ)を5月22日(水)にデジタルリリースした。

2023年12月6日にリリースした「エデンの花」、2024年3月13日にリリースした「戦場のマリア」、そして新曲「立派なお人」「Here Comes The Icy Draugr」を収録した4曲入り。

「立派なお人」はDAIKIのベースライン、ギターの音色のアイディアから生まれ、UKロックをイメージし、頭の中に鳴り響くUKロックの記憶を元に音を構築していったという楽曲。長く続くひび割れた道路や荒野の風景、その中をボロボロになりながらもひたすら走り続けるようなイメージが広がる。

「Here Comes The Icy Draugr」はタイトル通り、あえてちょっと冷たい印象になるように意識したイントロアルペジオギターを意識しながら制作が進んだ楽曲。しかし雄貴の生み出したサビのメロディーにDAIKIや和樹が触発され、逆に熱くてヘヴィなサウンドが加えられることになったという。結果的に非常に面白い“温度差”が楽曲内に生まれた。BBHF全員のアイディアが結実し、完成した奇跡の1曲。直近のシングル2作とこれらの新曲がひとつの作品として並ぶことで、次曲へ進むごとにBBHFというバンドの核心に迫っていくかのような流れを感じ取ることができる作品となっている。

『Here Comes The Icy Draugr』

このリリースを記念して、5月22日(水)20時より、BBHFオフィシャルInstagramアカウントにて、メンバー全員が揃ってのインスタライブ配信が決定した。新作『Here Comes The Icy Draugr』について、そして5月24日(金)札幌cube garden公演を皮切りに札幌・大阪・東京で開催されるリリースツアー『BBHF Here Come The Icy Draugr 「ドラウグの回帰」』について、メンバー自らが語る配信となる。

なお、ツアーのチケットはイープラスほかにて販売中。