ドミノ・ピザから、パイナップルをとことん堪能できる期間限定メニューの「極(きわみ)パイナップルツイスト・クワトロ」と「トロピカルツイスト・クワトロ」が登場!

あわせて同日より、新クラスト(生地)の「トロピカルツイスト」も期間限定で販売されます☆

ドミノ・ピザ「極パイナップルツイスト・クワトロ」「トロピカルツイスト・クワトロ」

販売期間:2024年5月27日(月)〜6月30日(日)

宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」から、パイナップルをとことん堪能できる期間限定メニューが登場!

5月27日より「極(きわみ)パイナップルツイスト・クワトロ」と「トロピカルツイスト・クワトロ」の2つのピザが販売されます。

「パイナップルあり党」の方も「パイナップルなし党」の方も、どちらも楽しめるドミノ・ピザこだわりの逸品です。

さらに同日より、新クラスト(生地)「トロピカルツイスト」の提供もスタート。

とろけるチーズとパイナップルの爽やかでフルーティーな味わいのハーモニーを最後のひと口まで楽しめる、初夏にぴったりな新クラストです。

そのほか、「トロピカルチーズツイストブレッド」や「プレミアムシェイク トロピカルココナッツ」などのサイドメニューもラインナップされています☆

極パイナップルツイスト・クワトロ

価格:

・デリバリー:Sサイズ 3,450円(税込)〜、Mサイズ 4,150円(税込)〜、Lサイズ 4,850円(税込)〜

・持ち帰り半額:Sサイズ 1,725円(税込)〜、Mサイズ 2,075円(税込)〜、Lサイズ 2,425円(税込)〜

内容:ハム、パイナップル/ハム、パイナップル、ハラピニオ/牛カルビ、パイナップル/パイナップル、燻しベーコン、BBQソース

その名の通り、パイナップルの味わいを極めたパイナップル尽くしのクワトロ・ピザ「極(きわみ)パイナップルツイスト・クワトロ」

どこから食べてもパイナップルの味わいが広がるパイナップル好きにぴったりの逸品です。

トロピカルツイスト・クワトロ

価格:

・デリバリー:Sサイズ 3,390円(税込)〜、Mサイズ 4,090円(税込)〜、Lサイズ 4,790円(税込)〜

・持ち帰り半額:Sサイズ 1,695円(税込)〜、Mサイズ 2,045円(税込)〜、Lサイズ 2,395円(税込)〜

内容:トロピカル/スパイシー/ガーリック・マスター/高麗カルビ

パイナップルが美味しい「トロピカル」、ハラピニオをふんだんに使用した「スパイシー」、ガーリックとブラックペッパーの組み合わせが後を引く「ガーリック・マスター」、甘辛たれ味が人気の「高麗カルビ」を、新クラスト「トロピカルツイスト」で楽しめる「トロピカルツイスト・クワトロ」が登場!

ちょうど良いパイナップル風味の調整に試行錯誤を繰り返し、「ピザにパイナップルはあり派」の方はもちろん、「なし派」の方でもおいしく食べることができる革新的な商品に仕上げられています。

新クラスト:トロピカルツイスト

価格:Sサイズ+440円、Mサイズ+540円、Lサイズ+620円

変更可能対象:ハンドトス(レギュラークラスト)のピザ全種

新クラスト「トロピカルツイスト」は、最後のひと口まで“パイナップル”を味わうために開発された生地です。

ピザの耳部分に、100%モッツァレラチーズを使用したストリングチーズと、パイナップルソースを一緒に包み込んでいます。

チーズの塩味にパイナップルのフルーティーな味わいがアクセントとなり、絶妙な味わいのハーモニーと最後まで続く爽やかな余韻を堪能できます。

生地をひねることで、ピザ耳の表面からとろ〜りとろけるチーズの様子もうかがえる、見た目の華やかさも魅力のクラフトです。

生地を選べる全てのピザと組み合わせる事ができます。

トロピカルチーズツイストブレッド

商品名・価格:

・2本入り(持ち帰り/デリバリー)350円(税込)

・4本入り(持ち帰り/デリバリー)490円(税込)

トロピカルツイストの耳だけを楽しめる新感覚のサイドメニュー。

別添のディップ用パイナップルソースをつけることで、パイナップルの風味がさらに口いっぱいに広がり、とろけるチーズとの味わいを思う存分堪能できます。

プレミアムシェイク トロピカルココナッツ

価格:

・ホイップなし(持ち帰り/デリバリー)740円(税込)

・ホイップあり(持ち帰り/デリバリー)790円(税込)

ドミノ・ピザの人気メニューである本格濃厚シェイク待望の新フレーバー。

水を一切使用せず、時間が経っても変わらない濃厚な味わいが楽しめるシェイクに、たっぷりのパイナップルソースを加えています。

仕上げに南国フルーツの定番「ココナッツ」を振りかけた、南国感溢れる1杯です。

パイナップルの味わいを極めたパイナップル尽くしのピザが登場。

新クラストも同時に販売されるほか、トロピカルチーズツイストブレッド、プレミアムシェイクもラインナップ。

ドミノ・ピザの「極パイナップルツイスト・クワトロ」「トロピカルツイスト・クワトロ」は、2024年5月27日(月)より発売です☆

