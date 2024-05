東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」の2階ロビーに店舗を構えるカフェ「トスティーナ」

カフェ「トスティーナ」では、“チーズ好きをも虜にする”こだわりの絶品スイーツが並ぶ「チーズ スイーツ&ベーカリー」を開催!

多彩な組み合わせでチーズの魅力を引き出したオリジナルスイーツやベーカリーが6月限定で提供されます。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」チーズ スイーツ&ベーカリー

開催期間:2024年6月1日(土)〜6月30日(日)

提供時間:10:00〜23:00

開催店舗:シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 2F カフェ「トスティーナ」

東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」の2階ロビーに店舗を構える「トスティーナ」

月替わりでシェフこだわりのスイーツやベーカリーが販売されるカフェです。

そんな「トスティーナ」では、2024年6月1日より「チーズ スイーツ&ベーカリー」を開催!

本フェアでは、チーズの魅力を最大限に生かす素材を組み合わせて生まれたオリジナルスイーツやベーカリーが登場。

また、ミニスイーツを集めたギフトボックスが販売されるほか、金曜日限定開催のスイーツブッフェも開催されます。

初夏の時期しか味わえない、“チーズ好きをも虜にする”こだわりの絶品スイーツが並ぶ6月限定フェアです☆

ロイヤルミルクティーのベイクドチーズタルトと塩キャラメルレアチーズムース

価格:950円(税込)

チーズにロイヤルミルクティーと塩キャラメルを組み合わせたスイーツ。

ベイクドチーズとレアチーズを同時に楽しめるチーズ好きにはたまらない一品です。

リッチなロイヤルミルクティーとコク深い塩キャラメルを組み合わせ、オリジナリティ溢れる立体的なフォルムに仕上げています。

マンゴーとチーズのヴェリーヌ

価格:950円(税込)

滑らかな舌触りのレアチーズムースに、濃厚なマンゴープリン、アプリコットソースなどの層を重ねた、初夏にふさわしい爽やかなグラススイーツです。

5層のハーモニーを味わえる、見た目にも美しい一品です。

アプリコットレアチーズケーキ

価格:950円(税込)

まろやかなレアチーズに、アプリコットの酸味がアクセントに効いた、すっきりとした味わいのムースケーキです。

艶めく球体型のレアチーズムースの中にアプリコットのゼリーとムースを閉じ込めています。

マンスリーベーカリー

オニオンベーコンチーズブレッド(写真左)

価格:500円(税込)

チーズ尽くしの香ばしい惣菜パンです。

セミハードのバケット生地にベーコン、たまねぎ、カマンベールチーズ、ゴーダチーズをたっぷり入れ、仕上げにシュレッドチーズをまぶして焼き上げています。

チリチーズドッグ(写真右)

価格:600円(税込)

コクのあるエダムチーズを練り込んだ生地に、ドレッシングで和えたキャベツ、ポークソーセージ、チリフィリングをはさんだ一品。

仕上げにチーズソースをたっぷりと乗せて焼き上げた、とろーり食感が幸せなホットドッグです。

#シェラトンスイーツボックス

料金:4,200円(税込)

予約・数量限定にて、全8種類のミニスイーツが集まった「#シェラトンスイーツボックス」を販売。

ミニサイズで仕上げた6月限定マンスリースイーツのほか、ショートケーキやマカロンなどをアソート。

贈り物にもぴったりなボックスです。

※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制

※受け取り時間は12:00〜21:00となります

フライデースイーツブッフェ

開催日:2024年6月7日(金)〜28日(金)の毎週金曜日

時間:1部 13:00〜14:40、2部 15:15〜16:55 ※入れ替え制

料金:大人 4,200円(税込)、4〜12才 2,100円(税込)※ドリンク付き

予約:WEB または 電話047-355-5555(代)カフェ トスティーナ

かわいらしいスイーツが多数並ぶ、人気の「フライデースイーツブッフェ」を毎週金曜日に開催。

新作のチーズスイーツをはじめとしたバラエティ豊かなスイーツはもちろん、セイボリーも楽しめます。

※オンラインでの事前決済で5%オフとなります

※開催日当日は混雑が予想されるので、事前の予約をおすすめします

多彩な組み合わせでチーズの魅力を引き出した、スイーツとベーカリーの限定コレクション。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのカフェ「トスティーナ」にて、2024年6月1日(土)から開催される「チーズ スイーツ&ベーカリー」の紹介でした☆

パエリアやバスク煮込みなど本格スペイン料理が日替わりで登場!シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「グランカフェ」スペインフェア パエリアやバスク煮込みなど本格スペイン料理が日替わりで登場!シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「グランカフェ」スペインフェア 続きを見る

和栗、小倉あんなど和の素材をたっぷり使った抹茶スイーツ&ベーカリー!シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」 和栗、小倉あんなど和の素材をたっぷり使った抹茶スイーツ&ベーカリー!シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post チーズの魅力を堪能できるスイーツ&ベーカリー!シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」 appeared first on Dtimes.