スラッシュのソロアルバム『オージィ・オブ・ザ・ダムド』がリリースとなった。自身のルーツに回帰し敬愛するブルースとソウルの名曲を取り上げた作品で、インスト曲「メタル・チェスナット」一曲を除き、ほか全てがゲストボーカルを招いたカバー作品となっている。脚色なきピュア&ストレートなスラッシュのギター・プレイと豪華なゲスト陣による極上のヴォーカルが際立つアルバムだ。物心がついた頃から自然とブルースやソウルに魅了されてきたというスラッシュだけに、名曲の数々に敬意を評し、全てライヴ形式でレコーディングされている。30年程前から「いつかは録音したい」と企画を温めていたスラッシュ念願のカヴァー作品だ。

スラッシュ『オージィ・オブ・ザ・ダムド』



2024年5月22日(水)発売SICX 30199 ¥2,970(税込)高品質Blu-spec CD2仕様 ・解説:伊藤政則/細川真平 ・歌詞・対訳付1.The Pusher feat.Chris Robinsonザ・プッシャー feat.クリス・ロビンソン2.Crossroads feat.Gary Clark Jrクロスロード feat.ゲイリー・クラーク・Jr.3.Hoochie Coochie Man feat.Billy F.Gibbonsフーチー・クーチー・マン feat.ビリー・F・ギボンズ4.Oh Well feat.Chris Stapletonオー・ウェル feat.クリス・ステイプルトン5.Key to the Highway feat.Dorothyキー・トゥ・ザ・ハイウェイ feat.ドロシー6.Awful Dream feat.Iggy Popオーフル・ドリーム feat.イギー・ポップ7.Born Under a Bad Sign feat.Paul Rodgersボーン・アンダー・ア・バッド・サイン feat.ポール・ロジャース8.Papa Was a Rolling Stone feat.Demi Lovatoパパ・ワズ・ア・ローリング・ストーン feat.デミ・ロヴァート9.Killing Floor feat.Brian Johnsonキリング・フロア feat.ブライアン・ジョンソン10.Living for the City feat.Tash Nealリヴィング・フォー・ザ・シティ feat.タッシュ・ニール11.Stormy Monday feat.Beth Hartストーミー・マンデイ feat.ベス・ハート12.Metal Chestnutメタル・チェスナット