ハリー・ポッター「スタジオツアー東京」1周年アニバーサリー アフタヌーンティーが限定登場

ハリー・ポッター「魔法ワールド」の世界が体験できるワーナー ブラザース スタジオツアー東京が、2024年6月16日に早くもオープン1周年を迎える。これを記念して、6月16日~7月15日までの1か月間、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 1周年アニバーサリー」を開催。施設内の中間地点に位置する「バックロットカフェ」では、このアニバーサリー期間中だけの限定のメニュー「1周年アニバーサリー アフタヌーンティー」 が提供される。

この「1周年アニバーサリー アフタヌーンティー」は、映画シリーズ第一作目の『ハリー・ポッターと賢者の石』に着想を得たかわいらしいスイーツやドリンクを楽しめる。 1周年をお祝いする為の特別なウェルカムドリンクから始まり、ハリーが初めてシーカーとして活躍した試合のクィディッチ競技場のフィールドカラーをイメージしたピスタチオマカロンや、初々しいホグワーツの1年生が飛行訓練を行うシーンで使われる箒をイメージして焼き上げたクッキーなど、数々の名シーンにインスパイアされたアフタヌーンティーを提供。さらにこの限定メニューを注文すると、手持ちのカメラでフラッシュ撮影をすると自分の組み分けされた寮が浮かび上がる、組み分け帽子のポストカードをプレゼント。

「1周年アニバーサリー アフタヌーンティー」メニュー内容(抜粋)

ウェルカムドリンク

セイボリー

スイーツ

アルコール スパークリングワイン ノンアルコール レモンとライチのオリジナルモクテルモリーのサンドウィッチセレクションモリー・ウィーズリーが家族に振舞う愛情たっぷりのサンドイッチにインスパイアされたメニュー。コロネーションチキンサンドイッチとコンビーフサンドイッチ。 スモークサーモンとサワークリームのカナッペクルトンにサワークリームを塗り、スモークサーモン、ディル、エディブルフラワーをトッピング。 冷製グリーンスープグリーンピースのピューレとコンソメの夏らしい冷製スープ。飛行訓練の箒クッキー『賢者の石』に登場する飛行訓練のシーンで使われる箒をイメージして焼き上げたクッキー。 ハリーのメガネクッキーハリーを象徴するメガネをイメージしたアイシングクッキー。 バタークリームサンド ~1st Anniversary~1周年記念ロゴが施されたクッキーに、バタークリームとホワイトチョコレートをサンド。 ピスタチオマカロンクィディッチ競技場のフィールドカラーをイメージしたピスタチオマカロン。 パイナップルのムースケーキりんごジャムとパイナップルムースを重ね、パッションフルーツのナパージュで仕上げた黄色いスポンジケーキ。 アーリーサマートライフルミントシロップに浸したスポンジに、ディプロマットクリームと白桃を重ね、夏らしいラムネゼリーをトッピング。 特製ポストカード

リフレクトカード

カメラを向けてフラッシュをたいて撮影をすると、自分が組み分けされた寮が浮かび上がる組み分け帽子のポストカード。

※柄はお選びいただくことができません。

※数に限りがございます。

料金 7,200円/人 (税込)90分制 30分前ラストオーダー当日の状況によりメニューが変更になる場合もございます。 ※おひとりさまからお楽しみいただけます。※6歳以上のお客様より料金が発生いたします。 提供場所 バックロットカフェ (予約不要)ご希望のお客様は、バックロットカフェのスタッフへお問合せください。※「1周年アニバーサリー アフタヌーンティー」販売期間中は、「アンブリッジ教授のアフタヌーンティーのご提供は実施しておりません。 提供期間 2024年6月16日(日)より7月15日(月)までの1か月間 限定

