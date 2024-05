ZEROBASEONE「THE SHOW」でカムバック後初の1位を獲得！“良い音楽とステージでお返ししたい”

ZEROBASEONEがカムバック後初の1位を獲得した。韓国で昨日(21日)放送されたケーブルチャンネルSBS FiL、SBS M「THE SHOW」で、彼らは3rdミニアルバム「You had me at HELLO」のタイトル曲「Feel the POP」で1位のトロフィーを手にした。特にこの日の1位候補には「Feel the POP」だけでなく、の収録曲「SWEAT」も含まれており、人気の高さを証明した。

カムバック後初となる1位を獲得したメンバーたちは「光栄なことに『Feel the POP』で1位になった。カムバック後、多くの愛と関心を寄せてくださったZEROSE(ファンの名称)のおかげだ。これからも良い音楽とステージでお返ししたい」と感想を語った。このように、ZEROBASEONEはカムバックと同時に様々な記録を打ち立て、K-POPの新たな歴史を築いている。ニューアルバムが発売から1日で約100万枚の売上を記録し、“ミリオンセラー”を獲得。デビューアルバムから3作連続で発売初日で“ミリオンセラー”を達成した初のK-POPグループとなった。韓国だけでなく、日本でも人気を得ており、オリコン週間アルバムランキングで1位を獲得するなど、絶大な影響力を証明。日本のファンの声援に応えるために、公式YouTubeチャンネルを通じて新曲「Feel the POP」の日本語版オフィシャルオーディオ映像がアップされた。これを見たファンたちも「日本語の練習をたくさんしたのがわかる」「歌詞も発音も自然だ」と反応した。彼らは現在、新曲「Feel the POP」で活発に活動している。「Feel the POP」で全ての否定的な感情を「ポップポップ(POP POP)」と吹き飛ばし、今夏爽やかな“ゼロポップ”を誕生させた。