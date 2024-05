映画「ハリー・ポッター」シリーズで使用された衣装や小道具などを室内展示する施設「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 -メイキング・オブ ハリー・ポッター」

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 -メイキング・オブ ハリー・ポッター」は、2024年6月16日(日)に開業1周年を迎えます。

そのアニバーサリーを記念して、映画シリーズ第一作目の『ハリー・ポッターと賢者の石』にインスパイアされた「1周年アニバーサリー アフタヌーンティー」が登場します☆

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター「1周年アニバーサリー アフタヌーンティー」

価格:7.200円/人(税込)

提供期間:2024年6月16日(日)〜7月15日(月)1か月間限定

利用時間:90分制 ※30分前ラストオーダー

提供場所:バックロットカフェ(予約不要)

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京は、2023年6月16日(金)にとしまえん跡地に開業しました。

スタジオツアー東京では、ホグワーツ魔法魔術学校の象徴的な大広間、ダイアゴン横丁、禁じられた森をはじめとする息を呑むような映画のセットにファンを誘い、映画制作の裏側を学びながら、魔法動物に遭遇したり、豪華な衣装を目にしたりすることができます。

またほうきに乗ったり、爽やかなバタービールを飲んだり、ホグワーツの廊下で動く肖像画になってみたり、クィディッチの試合の観衆に加わったり、スタジオツアー東京限定のグッズのショッピングなど、たくさんの楽しいアクティビティを満喫できます。

そんな「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」は、2024年6月16日(日)に1周年を迎えます。

そのアニバーサリーを記念して、2024年6月16日(日)より1カ月間限定で、バックロットカフェに「1周年アニバーサリー アフタヌーンティー」が登場!

「1周年アニバーサリー アフタヌーンティー」は、映画シリーズ第一作目の『ハリー・ポッターと賢者の石』に着想を得たかわいらしいスイーツやドリンクを楽しめるアフタヌーンティーです。

「1周年アニバーサリー アフタヌーンティー」メニュー内容

ウェルカムドリンク・アルコール:スパークリングワイン・ノンアルコール:レモンとライチのオリジナルモクテルセイボリー・モリーのサンドウィッチセレクション(コロネーションチキンサンドイッチ/コンビーフサンドイッチ):モリー・ウィーズリーが家族に振舞う愛情たっぷりのサンドイッチにインスパイアされたメニュー・スモークサーモンとサワークリームのカナッペ:クルトンにサワークリームを塗り、スモークサーモン、ディル、エディブルフラワーをトッピング・冷製グリーンスープ:グリーンピースのピューレとコンソメの夏らしい冷製スープスイーツ・飛行訓練の箒クッキー:『賢者の石』に登場する飛行訓練のシーンで使われる箒をイメージして焼き上げたクッキー・ハリーのメガネクッキー:ハリーを象徴するメガネをイメージしたアイシングクッキー・バタークリームサンド 〜1st Anniversary〜:1周年記念ロゴが施されたクッキーに、バタークリームとホワイトチョコレートをサンド・ピスタチオマカロン:クィディッチ競技場のフィールドカラーをイメージしたピスタチオマカロン・パイナップルのムースケーキ:りんごジャムとパイナップルムースを重ね、パッションフルーツのナパージュで仕上げた黄色いスポンジケーキ・アーリーサマートライフル:ミントシロップに浸したスポンジに、ディプロマットクリームと白桃を重ね、夏らしいラムネゼリーをトッピング

「1周年アニバーサリー アフタヌーンティー」は、1周年をお祝いする為の特別なウェルカムドリンクからスタート。

「ハリー・ポッター」が初めてシーカーとして活躍した試合のクィディッチ競技場のフィールドカラーをイメージしたピスタチオマカロンや、初々しいホグワーツの1年生が飛行訓練を行うシーンで使われる箒をイメージして焼き上げたクッキーなど、数々の名シーンにインスパイアされたスイーツとセイボリーが提供されます。

特製ポストカード

「1周年アニバーサリー アフタヌーンティー」を注文すると、「組み分け帽子」をイメージした特製ポストカードがもらえます。

カメラを向けてフラッシュをたいて撮影をすると、自分が組み分けされた寮が浮かび上がる組み分け帽子のポストカードです。

※柄は選べません

※数に限りがあります

開業1周年を記念して提供される『ハリー・ポッターと賢者の石』をイメージしたアフタヌーンティー。

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターにて、2024年6月16日(日)より提供される「1周年アニバーサリー アフタヌーンティー」の紹介でした☆

※当日の状況によりメニューが変更になる場合もあります

※1人から利用可能です

※6歳以上の方より料金が発生します

※希望の方は、バックロットカフェのスタッフへ問合せください

※「1周年アニバーサリー アフタヌーンティー」販売期間中は、「アンブリッジ教授のアフタヌーンティー」は提供されません

