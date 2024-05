5月22日 発表

雄之助さん×春野さん、はるまきごはんさんが書き下ろし楽曲提供クリエイターとして参加決定!

セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用リズム&アドベンチャーゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(プロジェクトセカイ)において、新たな書き下ろし楽曲提供クリエイターとして、雄之助さん×春野さん、はるまきごはんさんが参加することや、コネクトライブ「RESONANCE BEATS!!」の続報を発表した。

それぞれ、雄之助さん×春野さんは「MORE MORE JUMP!」の書き下ろし楽曲を、はるまきごはんさんは「25時、ナイトコードで。」の書き下ろし楽曲を制作。これらの楽曲は今後、リズムゲーム楽曲として追加される予定となっている。

リズムゲーム楽曲に新たな楽曲が追加

新たなリズムゲーム楽曲として、以下の4曲を追加。「合成するミライ」(作詞・作曲:阿修)は、「一緒に作ろう!第21回楽曲コンテストプロセカNEXT」の採用作品で、「LEADER」(作詞・作曲:香椎モイミ)は、ユニットイメージアルバム「セカイノオトvol.1」の収録楽曲となる。

「合成するミライ」(作詞・作曲:阿修)

「LEADER」(作詞・作曲:香椎モイミ)

「きょうもハレバレ」(作詞・作曲:ふわりP)

「抜錨」(作詞:ナナホシ管弦楽団、作曲:岩見陸)

難易度「APPEND」の譜面追加楽曲決定

「ロウワー」(作詞・作曲:ぬゆり)、「Awake Now」(作詞:牛肉、作曲:雄之助)、「星を繋ぐ」(作詞:一二三、作曲:40mP)に、難易度「APPEND」の譜面が追加される。

コネクトライブ「RESONANCE BEATS!!」続報公開

「[コネクトライブ RESONANCE BEATS!!]カウントダウンログインキャンペーン」を6月13日0時より開催。期間中にログインすると、毎日「バーチャルコイン」100個をもらえる。

「[コネクトライブ RESONANCE BEATS!!]カウントダウンログインキャンペーン」

また6月14日12時より、コネクトライブ「RESONANCE BEATS!!」の公演終了頃までの期間、コネクトライブの前日譚となるログインストーリーを公開予定となっている。

このほか、「プレミアムプレゼントガチャ」を6月15日12時から実施。同ガチャでは、「RESONANCE BEATS!!」のキービジュアルに描かれている衣装を入手できる。今回は、「Leo/need EDITION」と「Vivid BAD SQUAD EDITION」の2種類で、それぞれのユニットのライブ衣装がセットアイテムとして付く。

「プレミアムプレゼントガチャ」

「Leo/need」のワールドリンクイベント開催決定!

開催期間:7月17日 20時 ~ 7月29日 19時59分

「ワールドリンクイベント」は、メンバーの「想いの変化」により、セカイの新たな「可能性」に立ち会う物語を楽しめる。時間経過によるイベントストーリーの解放や、イベントをサポートする「サポートユニット」の登場など、通常のイベントやチアフルイベントとは異なる特別なイベントとなっている。

またワールドリンクイベントの開催に合わせ、「ユニットイベント限定メンバー」が初登場。以降、各ユニットのイベントガチャで再登場する。

「ユニットイベント限定メンバー」には、ユニットソングの3DMV中に特別な演出のソロカットを再生する「3DMVアナザーカット」機能が実装される。

9thシングル発売決定

「プロセカ」に登場する各ユニットの9thシングルが発売決定。5タイトルを連動購入すると、ジャケットのイラストを使用した「A4クリアファイル」がプレゼントされる。

9thシングル発売スケジュール

「プロセカ全国統一テスト」開催決定!

「プロジェクトセカイ」に関する知識を、全国のユーザーと競い合う「プロセカ全国統一テスト」の開催が決定。キャラクターやストーリー、楽曲といった「プロセカ」にまつわるさまざまな問題が出題される。

「プロセカ全国統一テスト」

なお、試験の日程やルール、通過条件などの詳細は、特設サイト(6月公開予定)にて発表される。

