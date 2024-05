いきものがかりの最新シングル「運命ちゃん」が、本日5月22日に発売された。今楽曲はTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』オープニングテーマとして起用され、アニメの世界観とともに激しくも個性的なカラーを身にまとったアッパーチューンに仕上がっている。シングルには、2023昨年10月に開催された<Amazon Music Live:いきものがかり>の映像も収められている。この日限りのパフォーマンスとなった「コイスルオトメ」も完全収録。

リリース情報



「運命ちゃん」2024年5月22日発売◼︎初回生産限定盤(CD+Blu-ray) \3,300+税*スリーブケース仕様[CD]M1.運命ちゃんM2.気まぐれロマンティック - From THE FIRST TAKEM3.今日から、ここから - From THE FIRST TAKEM4.ブルーバード - From THE FIRST TAKEM5.ときめき - From THE FIRST TAKEM6.運命ちゃん -instrumental-[Blu-ray]・運命ちゃん (Music Video)・運命ちゃん (Music Video -Behind The Scenes)・Amazon Music Live -いきものがかり [ライブ映像]M1.気まぐれロマンティックM2.ありがとうM3.ときめきM4.笑顔M5.うれしくてM6.キミがいるM7.ブルーバードM8.じょいふるM9.帰りたくなったよM10.コイスルオトメ◼︎通常盤 (CD) \1,300+税M1.運命ちゃんM2.気まぐれロマンティック - From THE FIRST TAKEM3.今日から、ここから - From THE FIRST TAKEM4.ブルーバード - From THE FIRST TAKEM5.ときめき - From THE FIRST TAKEM6.運命ちゃん -instrumental-◼︎アニメ盤 (CD+Blu-ray) \1,800+税*デジパック仕様[CD]M1.運命ちゃんM2.気まぐれロマンティック - From THE FIRST TAKEM3.今日から、ここから - From THE FIRST TAKEM4.ブルーバード - From THE FIRST TAKEM5.ときめき - From THE FIRST TAKEM6.運命ちゃん -instrumental-[Blu-ray]・TVアニメ「夜桜さんちの大作戦」ノンクレジットオープニング映像