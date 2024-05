TOMORROW X TOGETHERが、7月3日に発売する日本4thシングル「誓い (CHIKAI)」のジャケット写真を公開した。今回公開されたジャケット写真は、初回限定盤A(映像盤)、初回限定盤B(フォトブック盤)、通常盤・初回プレス、Weverse Shop JAPAN限定盤(フォトブック盤)、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤、初回限定メンバーソロジャケット盤で全10種。

■日本4thシングル「誓い (CHIKAI)」



2024年7月3日(水)発売※全10形態配信リンク:https://umj.lnk.to/chikaiPR▼CD収録曲01. ひとつの誓い (We’ll Never Change)02. Deja Vu [Japanese Ver.]03. きっとずっと (Kitto Zutto)【初回限定盤A / 映像盤(CD+デジタルコードカード)】TYCT-39232 1,850円 (税込)・デジパック仕様 (W 141mm x H 126.5mm)・デジタルコードカード - [Making of Jacket Photos / Making of Recording / Making of Music Video] (W 54mm x H 85.5mm | 1枚)・ブックレット (W135mm x H 123mm | 20 ページ)・フォトカードフレーム (W 54mm x H 85.5mm | 1枚)・セルフィーフォトカード (A ver.) (W 54mm x H 85.5mm | 全5種のうちランダム1枚)【初回限定盤B / フォトブック盤(CD+フォトブック)】TYCT-39233 1,850円 (税込)・デジパック仕様 (W 141mm x H 126.5mm)・フォトブック (W 135mm x H 123mm | 48 ページ)・ブックマークセット ([1]W 25mm x H 120mm [2]W 50mm x H 110mm | 2枚)・メッセージカード (W 54mm x H 85.5mm | 全5種のうちランダム1枚)・セルフィーフォトカード (B ver.) (W 54mm x H 85.5mm | 全5種のうちランダム1枚)【通常盤・初回プレス(CD)】・TYCT-39234 1,100円 (税込)・ブックレット(W 121mm x H 119.5mm | 8 ページ)・セルフィーフォトカード(Standard ver.) (W 54mm x H 85.5mm | 全5種のうちランダム1枚)【Weverse Shop JAPAN限定盤 / フォトブック盤(CD+フォトブック)】PROV-5039 2,100円 (税込)・フォトブック+ブックカバー (W 142mm x H 193mm | 56ページ)・デコステッカー (W 100mm x H 150mm | 2枚)・ポストカード(W 100mm x H 148mm | 5枚)・スクエアサイズ セルフィーフォトカード (W 89mm x H 89mm | 全10種のうちランダム1枚)【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤(CD)】PDCV-5079 1,100円 (税込)・ブックレット (W 121mm x H 119.5mm | 8 ページ)・セルフィーフォトカード(UNIVERSAL MUSIC STORE ver.) (W 54mm x H 85.5mm | 全5種のうちランダム1枚)【初回限定メンバーソロジャケット盤(CD)】各1,100円(税込)SOOBIN Ver. TYCT-39235YEONJUN Ver. TYCT-39236BEOMGYU Ver. TYCT-39237TAEHYUN Ver. TYCT-39238HUENINGKAI Ver. TYCT-39239・ブックレット (W 121mm x H 119.5mm | 12ページ)・セルフィーフォトカード(MEMBER SOLO ver.) (W 54mm x H 85.5mm | 1枚)※CDの収録内容は全形態共通です。※初回限定盤A(映像盤)に付属するデジタルコードカードの使用方法は追ってご案内いたします。※初回限定盤B(フォトブック盤)とWeverse Shop JAPAN限定盤(フォトブック盤)のフォトブックは内容が異なります。※通常盤・初回プレスとUNIVERSAL MUSIC STORE限定盤、初回限定メンバーソロジャケット盤のブックレットは内容が異なります。※初回限定メンバーソロジャケット盤のブックレットとセルフィーフォトカードは各メンバー別の封入です。※通常盤のセルフィーフォトカード(Standard ver.)はTYCT-39234初回プレス分のみ封入します。【特典】●全形態共通封入特典「応募抽選特典券(シリアルナンバー)」※全形態初回プレス分のみ封入いたします。※詳細は決定次第、後日発表いたします。●TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop JAPANとUNIVERSAL MUSIC STORE購入特典上記2つのストアでご予約、ご購入いただいたお客様には先着で下記の特典を差し上げます。ストア別セット購入特典:TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop JAPANとUNIVERSAL MUSIC STOREで複数のCDを同時予約購入されると先着で各ストア限定特典をプレゼントいたします。▼初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、各ストア盤 計4形態セット購入特典・TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop JAPAN:ダブルチャームキーリング・UNIVERSAL MUSIC STORE:アクリルチャーム▼初回限定メンバーソロジャケット盤 計5形態セット購入特典・TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop JAPAN:PVCフォトカード5枚セット・UNIVERSAL MUSIC STORE:フォトカード5枚セット※ストア別セット購入特典はCDを1枚ずつ単品で購入されても特典は付きませんのでご注意ください。※特典は先着のため、無くなり次第、配布は終了になります。お早めのご予約・ご購入をおすすめいたします。●CDショップ店舗別オリジナル購入特典下記対象店舗にて、初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、初回限定メンバーソロジャケット盤いずれかのCDを1枚ご購入いただくと、各店舗のオリジナル特典を1つ差し上げます。▼対象店舗・TOWER RECORDS : フォトカード(5種のうちランダム1種)・HMV : クリアシート・TSUTAYA RECORDS : ポスター・Amazon.co.jp : メガジャケ(ご購入のCDと同じ絵柄のメガジャケを差し上げます)・楽天ブックス : ステッカー(5種のうちランダム1種)・セブンネットショッピング:2L判ブロマイド・NEOWING /CDJAPAN:ステッカー・その他一般店、オンラインショップ : ポストカード※特典は先着のため、無くなり次第、配布は終了になります。お早めのご予約・ご購入をおすすめいたします。※一部お取扱いのない店舗・オンラインショップもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。※一部オンラインショップでは特典付き商品のカートがございます。特典をご希望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。※オリジナル特典対象店舗はその他一般店共通特典対象外になります。※特典の絵柄は後日お知らせいたします。【予約サイト】・TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop JAPAN:https://weverse.onelink.me/qt3S/2n3qbz9v・UNIVERSAL MUSIC STORE:https://store.universal-music.co.jp/artist/txt/?s13=20240703&stock=0#itemTitle(問)TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop JAPAN カスタマーセンター:https://help.weverse.io/weverse/?language=ja(問)ユニバーサル ミュ−ジック カスタマー・サービスセンター:https://support.universal-music.co.jp/hc/ja