【「ストリートファイター6」アップデート】5月22日 配信

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」のアップデートに伴うメンテナンスを5月22日12時から16時まで実施している。

今回のアップデートでは新キャラクター・豪鬼の追加や、各キャラクターのバランス調整、各種機能追加などが実施される。アップデートに伴うメンテナンスは12時から開始されており、終了予定は16時。ゲームを起動すると既にパッチがあたっており、アップデートが可能な状態となっている。

アップデート適用後にゲームを起動すると「メンテナンス中」というメッセージが表示され、オンラインモードでは遊ぶことができないが、オフラインモードでプレイすることは可能。トレーニングモードなどでは豪鬼を選択できるようになっているが、ゲーム内ショップは利用できないため、メンテナンス終了までは予めキャラクターパスを購入していた人のみ豪鬼を使うことができる。

オフラインモードだとショップなどが利用不可なため、キャラクターを個別で購入することができない

