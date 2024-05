7ORDERが結成5周年記念日となる本日5月22日、グループとしては約1年2ヶ月ぶりとなる新曲「But (裏)」を自主レーベル・7ORDER RECORDSより各音楽配信サービスにてリリース開始。2024年3月に発表した、リーダー・安井謙太郎がCEOを務める「L&L’s」を母体とする新体制で、第2章の幕を開けた。2024年1月1日に7ORDERとしての“第1章”の幕を閉じ、“第2章”は「7ORDERらしさを突き詰めるために自分たちが主体となり進めていく」と宣言し、その新体制の下ではじめて届けられる今楽曲。これまでの7ORDER楽曲とは一線を画す、攻めたサウンドデザインが印象的だ。アブストラクトでミニマルなビートの上で、浮遊感を漂わせながら進行するメロディーとラップのトップライン。トラックのアレンジメントはプロデュース・ユニットのRadical Hardcore Clique、歌詞は7ORDERとChicaによるもの。

「But (裏)」

2024年5月22日(水)配信

配信リンク:https://linkco.re/1A4bBNqh

2024年5月22日(水)配信配信リンク:https://linkco.re/1A4bBNqh

LIVE Blu-ray『7ORDER [ONE,] - DUAL Endroll & Documentary of "ONE,"』

2024年5月22日(水)発売



[FC数量限定盤・[ONE,]特製BOX仕様Blu-ray]

品番:SORZ-1003

価格:\15,000 (税込)

レーベル:7ORDER RECORDS

※7ORDER OFFICIAL FANCLUB「Lucky’s club」&7ORDER OFFICIAL APPのW会員と、7ORDER OFFICIAL FANCLUB「Lucky’s club」会員のみ購入可



仕様・封入物

・特製BOX

・フォトブック(40ページ)

・フレークシールセット(計16点)

・2024.1.1レプリカ銀テープ



[通常盤・Blu-ray]

品番:SORX-1004

価格:\8,800 (税込)

レーベル:7ORDER RECORDS



【受注期間】

受注開始 2024年5月22日(水)10:00〜

受注締切 2024年6月12日(水)23:59

商品お届け 8月下旬



収録内容(FC数量限定盤、通常盤ともに同じ内容になります)

7ORDER LIVE [ONE,] - DUAL Endroll

@ Tokyo International Forum Hall A (2024/1/1)

Who I Am

Power

LIFE

SUMMER様様

F

&Y

Special Dance Session (&Y/Heavy)

Heavy

Special Dance Medley (カシス/Make it true/MONSTER)

Rest of my life -Mashup ver.-

Sabãoflower

BOW!!

Break it

Get Gold

agitate

One more round -Encore-

雨が始まりの合図 -Encore-

27 -Double Encore-



Documentary of "ONE,"



FC数量限定盤・[ONE,]特製BOX仕様Blu-ray> https://7order.official-ec.store/products/sorz-1003

通常盤・Blu-ray> https://7order.official-ec.store/products/sorx-1004

2024年5月22日(水)発売[FC数量限定盤・[ONE,]特製BOX仕様Blu-ray]品番:SORZ-1003価格:\15,000 (税込)レーベル:7ORDER RECORDS※7ORDER OFFICIAL FANCLUB「Lucky’s club」&7ORDER OFFICIAL APPのW会員と、7ORDER OFFICIAL FANCLUB「Lucky’s club」会員のみ購入可仕様・封入物・特製BOX・フォトブック(40ページ)・フレークシールセット(計16点)・2024.1.1レプリカ銀テープ[通常盤・Blu-ray]品番:SORX-1004価格:\8,800 (税込)レーベル:7ORDER RECORDS【受注期間】受注開始 2024年5月22日(水)10:00〜受注締切 2024年6月12日(水)23:59商品お届け 8月下旬収録内容(FC数量限定盤、通常盤ともに同じ内容になります)7ORDER LIVE [ONE,] - DUAL Endroll@ Tokyo International Forum Hall A (2024/1/1)Who I AmPowerLIFESUMMER様様&YSpecial Dance Session (&Y/Heavy)HeavySpecial Dance Medley (カシス/Make it true/MONSTER)Rest of my life -Mashup ver.-SabãoflowerBOW!!Break itGet GoldagitateOne more round -Encore-雨が始まりの合図 -Encore-27 -Double Encore-Documentary of "ONE,"FC数量限定盤・[ONE,]特製BOX仕様Blu-ray> https://7order.official-ec.store/products/sorz-1003通常盤・Blu-ray> https://7order.official-ec.store/products/sorx-1004

5周年記念日となる本日19時からは7ORDER オフィシャルYouTubeチャンネルで『7ORDER 5周年記念特番』が生配信される。番組内では「But (裏)」のミュージックビデオが公開される予定で、ファーストリアクションをメンバーと一緒に体験できるほか、結成5周年と第2章開幕のお祝いにスペシャルゲストが登場予定と、様々な企画が用意されている。さらに、生配信終了後には7ORDER OFFICIAL APP「ORDERMATE」の機能を活用した会員限定LIVE配信も行われる。また、ライブ映像作品『7ORDER [ONE,] - DUAL Endroll & Documentary of "ONE,"』(Blu-ray)が本日オープンした7ORDER OFFICIAL STOREで、オフィシャルグッズと共に発売開始。本作には、2024年1月1日に東京国際フォーラム ホールAで開催された<7ORDER LIVE [ONE,] - DUAL Endroll>の映像と、ドキュメンタリー映像を収録。前述の2019年5月22日の7ORDER Project発足から本公演までの約4年7ヶ月間を7ORDERの“第1章”とし、その区切りをつけるという目的で行われた7ORDERにとってのメモリアルライブ映像に加え、メンバー6人への個別インタビューで、このタイミングだからこそ明かされるエピソードを赤裸々に語る、ファンにとっては必見の内容となっている。