【LEGO ロード・オブ・ザ・リング:バラド=ドゥーア】6月4日発売予定価格:63,980円

LEGOは「LEGO ロード・オブ・ザ・リング:バラド=ドゥーア」を6月4日に発売する。価格は63,980円。本商品を公式ストアで6月1日から7日までの期間中に購入すると、「LEGO ロード・オブ・ザ・リング:フェルビースト」がプレゼントされる。

バラド=ドゥーアは、「指輪物語」の舞台・中つ国のモルドールにある大要塞。冥王サウロンによって築かれた。バラド=ドゥーアという名前は「暗黒の塔」を意味する。この要塞で最も高い塔にサウロンの玉座があり、映画「ロード・オブ・ザ・リング」ではこの塔の上に大きな炎の目となったサウロンがサーチライトのように周囲を監視している。LEGOではこの目のある塔を再現している。

「LEGO ロード・オブ・ザ・リング:バラド=ドゥーア」では冥王サウロン、サウロンの口、ゴスモグなど10体のミニフィギュアが付属。武器をつくるかじ場、オークを閉じ込める吊り下げ檻付きの牢屋、ゴラムの隠れ場所、サウロンの口の書斎など映画に出てこなかった場所も詳細に表現されている。

【バラド=ドゥーア】

プレゼントとなる「LEGO ロード・オブ・ザ・リング:フェルビースト」は、指輪の幽鬼「ナズグール」と、彼を乗せる怪物のセット。廃墟の街オスギリアスの背景と、フェルビースト、そしてナズグールのミニフィギュアがセットとなっている。

【フェルビースト】

(C) New Line Productions, Inc. All rights reserved. THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RINGS, THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS, THE LORD OF THE RINGS: THE RETURN OF THE KING and the names of the characters, items, events and places therein are TM of Middle-earth Enterprises, LLC under license to New Line Productions, Inc.