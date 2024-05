「妖精みたい!」

タレントでモデルのpecoさんは5月20日、自身のInstagramを更新。水着姿を披露しました。pecoさんは「I want to wear the swimwear many times this summer!! swimwear&sunglasses&earring(この夏は何度も水着を着たい!! 水着&サングラス&イヤリング)」とつづり、自身の写真1枚を載せています。水着姿の自撮りショットです。きれいな谷間がちらりと見えていて、鏡越しには背中があらわになっています。目元にはサングラス、耳にはイヤリングをそれぞれ着用。とてもかわいらしく、セクシーです。

水着姿はレア!

コメントでは「妖精みたい!」「かわいいよーーーー」「めちゃくちゃ似合ってる〜」「後ろのデザインもキュート」「スタイル抜群だね」「グラマラスですね」「セクシーすぎます」「キレイな背中」「本当に昔からタイムスリップしてきた人みたい」「めちゃくちゃ可愛い」「後ろ姿がセクシー」「海外ガールだわ」「たまらん。エロい」「色っぽいねぇー」と、称賛の声が多数上がりました。19日の投稿でも今回と同じ水着姿を披露したpecoさん。14日と15日にも別の水着ショットを披露していますが、自身のInstagramで水着姿を公開するのは珍しいことのようです。今後も、pecoさんの水着ショットに期待したいですね!(文:吉岡 誠悦)