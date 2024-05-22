OM SYSTEMが箱根の自然体験プロジェクトに参画。写真ツアーなど開催
OMデジタルソリューションズ株式会社は5月22日（水）、小田急電鉄株式会社が運営するプロジェクト「HAKONATURE」に参画すると発表した。
同プロジェクトは、神奈川県の箱根における自然体験をテーマにした楽しみ方を共創・発信するというもの。
OM SYSTEMでは、玄関口となる箱根湯本にある「HAKONATURE BASE」を拠点に、箱根の自然環境を楽しみながら学ぶ写真撮影イベントやセミナーを実施するという。
拠点となる「HAKONETURE BASE」
直近では、地元ガイドとOM SYSTEMインストラクターと一緒に、湯本の川や渓谷エリアを巡るフォトツアーを6月22日（土）に実施する。申し込みは5月22日（水）から、HAKONATURE公式サイトで受け付けている。
イベント名
PHOTO TOUR supported by OM SYSTEM
開催日
2024年6月22日（土）
募集定員
最少催行人数：6名（定員：15名）
対象年齢
中学生以上
※ただし18歳未満は保護者の同伴並びに保護者による申し込みが必要
参加費用
8,500 円（税込）
※ミラーレスカメラ「OM SYSTEM OM-5」とレンズは無料で貸出
※昼食代・カフェでのドリンク代込み
※集合・解散場所までの交通費は含まない
申込先
PHOTO TOUR supported by OM SYSTEM