【「ストリートファイター6」アップデート】5月22日 配信

REJECT所属のプロゲーマー・ときど選手は、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」の追加キャラクター「豪鬼」を使用した配信を本日5月22日12時頃よりYouTubeにて放送している。

本日5月22日より配信がスタートする「ストリートファイター6」の最新アップデート。12時からメンテナンスを開始しており、終了は16時と告知されていたが、ときど選手のYouTubeチャンネルでは追加キャラクターである豪鬼を使用した配信が早速行なわれている。

ときど選手といえば、格闘ゲーム大会「EVO2017」の「ストリートファイター5」部門で豪鬼を使用した経歴を持っており、今作でも「豪鬼」を使用した活躍が期待・注目されている。

【豪鬼 Akuma】

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.