【5月22日更新】「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」店舗別特典情報まとめ
7月31日 発売予定
価格：4,180円～
「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」のBlu-rayとDVDが7月31日に発売される。価格はBlu-rayが5,280円、DVDが4,180円。
本映画は、「SPY×FAMILY」初の映画化作品。原作者である遠藤達哉氏が監修・キャラクターデザイン原案を務めた完全新作オリジナルストーリーが楽しめる。
本稿では本映画のBlu-rayやDVDを予約すると貰える購入特典について、店舗ごとに情報をまとめて紹介する。
共通特典「早期予約メーカー特典：ホログラムシール」
TOHO animation STORE
□TOHO animation STORE 「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White Blu-ray豪華版」販売ページ
□TOHO animation STORE 「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White DVD豪華版」販売ページ
□TOHO animation STORE 「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White Blu-ray通常版」販売ページ
□TOHO animation STORE 「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White DVD通常版」販売ページ
オリジナルグッズ付きバンドル版「描き下ろしジオラマアクリルスタンド」サイズ：H 198mm × W 140mm
オリジナル特典「描き下ろしA4サイズ イラストボード」
WIT STORE
□WIT STORE「【数量限定】WITストア特典付き「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White Blu-ray 豪華版」」販売ページ
□WIT STORE「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White Blu-ray 通常版」販売ページ
数量限定オリジナル特典「監督・総作画監督の直筆サイン入りパッケージ」対象商品：豪華版Blu-ray
※サンプル画像無し
オリジナル特典「浅野恭司氏 描き下ろしミニ色紙」対象商品：豪華版Blu-ray、通常版Blu-ray
オリジナル特典「複製原画シート」対象商品：豪華版Blu-ray、通常版Blu-ray
アニメイト
□アニメイト「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White Blu-ray 豪華版 アニメイト限定セット」販売ページ
□アニメイト「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White DVD 豪華版 アニメイト限定セット」販売ページ
□アニメイト「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White Blu-ray 豪華版」販売ページ
□アニメイト「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White DVD 豪華版」販売ページ
□アニメイト「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White Blu-ray 通常版」販売ページ
□アニメイト「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White DVD 通常版」販売ページ
オリジナルグッズ付きバンドル版「描き下ろしアクリルスタンド3個セット+ぬいぐるみポーチ（アーニャ）」対象商品：豪華版Blu-ray&DVD
描き下ろしアクリルスタンド
ぬいぐるみポーチ（アーニャ）
オリジナル特典「描き下ろしA4クリアファイル3枚 / 描き下ろし缶バッジ3個 / 描き下ろしL判ブロマイド3枚」対象商品：豪華版Blu-ray&DVD
描き下ろしA4クリアファイル
描き下ろし缶バッジ
描き下ろしL判ブロマイド
早期予約特典「場面写真L判ブロマイド4枚」対象商品：豪華版Blu-ray&DVD
Amazon
オリジナルグッズ付きバンドル版「描き下ろしA5キャラファイングラフ / 描き下ろしアクリルスタンド3体 / 蛇腹台紙付きポストカード5枚（場面写真）セット」対象商品：豪華版Blu-ray&DVD
描き下ろしA5キャラファイングラフ
描き下ろしアクリルスタンド
蛇腹台紙付きポストカード
オリジナル特典「蛇腹台紙付きポストカード5枚（場面写真）セット」対象商品：豪華版Blu-ray&DVD
オリジナル特典「場面写真ビジュアルシート1枚」対象商品：通常版Blu-ray&DVD
楽天ブックス
オリジナルグッズ付きバンドル版「描き下ろしA5キャラファインフォリオ」
オリジナル特典「描き下ろしアクリルスタンド / 描き下ろしクリアポーチ」
描き下ろしアクリルスタンド
描き下ろしクリアポーチ
@Loppi・HMV
□HMV「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White Blu-ray 豪華版 ＋ おでけけトートバッグ」販売ページ
□HMV「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White DVD 豪華版 ＋ おでけけトートバッグ」販売ページ
□HMV「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White Blu-ray 通常版 ＋ おでけけトートバッグ」販売ページ
□HMV「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White DVD 通常版 ＋ おでけけトートバッグ」販売ページ
オリジナルグッズ付きバンドル版「おでけけトートバック」
TopCoat Online Shop
□TopCoat Online Shop「「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」Blu-ray 豪華版」販売ページ
□TopCoat Online Shop「「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」DVD 豪華版」販売ページ
□TopCoat Online Shop「「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」Blu-ray 通常版」販売ページ
□TopCoat Online Shop「「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」DVD 通常版」販売ページ
オリジナル特典「中村倫也さんが書いたイラストを使用したオリジナルカード」
(C) 2023「劇場版 SPY×FAMILY」製作委員会 (C) 遠藤達哉／集英社