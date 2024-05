¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û¡ÖÍý»öÄ¹¤ÏÉÔÎÉ¹â¹»À¸!?¡×¥à¥ó¡¦¥½¥ó¥Ò¥ç¥ó¡õCIX ¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¥Ý¥é¤ò³Æ1Ì¾ÍÍ¤Ë¡ª

“現役高校生”の俳優ムン・ソンヒョンさんとCIXのヒョンソクさんが主演を務める学園ドラマ「理事長は不良高校生!?」がABEMAにて独占配信中!日韓同時配信を記念してオフィシャルインタビューが到着! 作品の見どころや意外な撮影エピソード、日本で挑戦したいことについてもたっぷり語ってくれました。さらに、お2人から直筆サイン入りポラも! ツーショットとそれぞれのソロショットのポラを抽選で各1名様にプレゼントいたします。

■作品情報

「理事長は不良高校生!?」

ABEMAにて独占配信中! (日韓同時配信) 毎週月曜日・2話更新



キャスト:ムン・ソンヒョン、キム・シギョン、ヒョンソク(CIX)、チェ・ジヘ

演出/脚本:ホン・チュンギ/チェ・リョン



Licensed by KBS Media Ltd. (C) Login:BPM. All rights reserved

◆ムン・ソンヒョン&CIX ヒョンソク直筆サイン入りポラを抽選で各1名様にプレゼント

