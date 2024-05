(MCU)最新作『デッドプール&ウルヴァリン』のチケット先行販売数が、2024年公開映画における新記録を樹立した。興収記録においても、今年最大のヒットを記録しているを抜いて頂点に君臨することはできるだろうか。

『デッドプール&ウルヴァリン』は、現地時間5月20日よりチケットの先行販売がスタート。米チケット販売会社FandangoはX(旧Twitter)を更新し、初日の販売数が2024年最大の記録となったことを明かした。『デッドプール』シリーズにおいても最大の販売数だという。

.' broke Fandango’s best first-day ticket sales record for 2024. The film is also the best first-day pre-seller from the Deadpool franchise. Here's a brand new image to kick off our Summer Movie Preview. Get tix now!