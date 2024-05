“JYP新人”NEXZ、初の韓国リリース作「Ride the Vibe」購入者対象イベントが10月に千葉＆大阪で開催決定

JYPエンターテインメントとソニーミュージックによる日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したグローバルボーイズグループNEXZ。昨年12月18日、オーディションのファイナルステージで披露したパク・ジニョン(J.Y. Park)作詞・作曲の「Miracle」をプレリリース楽曲として配信すると、12月18日付オリコン・デイリーデジタルシングル(単曲)ランキングをはじめ、iTunes、LINE MUSIC、AWA、mu-mo、Rakuten Musicなど各音楽配信サイトで1位を獲得。さらにiTunesでは同時配信した「Miracle(Korean Ver.)」まで“K-POP”ジャンルで首位となり、日韓楽曲共に1位の快挙を成し遂げた。

また、楽曲配信と同タイミングに公開された「Miracle」のパフォーマンスビデオも、公開から6日でYouTube再生回数1,000万回超え、現在すでに1,700万回再生を突破している。さらに、デビュー前にして、日常の水分補給飲料“アクエリアス”との大型プロジェクトを発表し、新人アーティストらしからぬトピックで世間を驚かせたのも記憶に新しい。今年4月からはMnet制作のNEXZ初となる単独リアリティ番組「デビュー準備クラス<CLUB NEXZ>」が放送・配信(日本ではLeminoにて日本語字幕版・独占配信中)され、貴重なデビュー準備期間の模様が定期的に視聴者へ届けられていた。5月13日には、NEXZ初出演&J.Y. Park作詞・プロデュースの新曲「Keep on Moving」起用で話題をさらった「アクエリアス」の新CM「進む人のそばに。ステージ」篇の全国放映も開始。そしてついに5月20日(月)、世界中が切望していた“グローバルデビュー”を果たした。“グローバルデビュー”の当日には、デビュー曲「Ride the Vibe」のミュージックビデオが解禁され、音源配信もスタート。韓国にて開催されたショーケースでは7人7色の魅力を全身全霊でアピールし、精力的な活動を繰り広げているNEXZ。そんな彼らから、初の韓国リリース作品となる「Ride the Vibe」購入者対象イベントの日程・会場が発表された。2024年秋頃に関東・関西の2ヶ所で開催という情報までは届いていたが、いよいよ具体的な日程・会場が明らかになった。「NEXZメンバー全員サイン会」「Meet&NEX2Yお名前コール」の企画で、帰国したNEXZメンバーと日本で会えるファン垂涎の機会。5月31日(金)発売予定の「Ride the Vibe」“日本限定特典付”販売を要チェックだ。JYPが送り出すStray Kids以来約6年ぶりのボーイズグループとして、念願の“グローバルデビュー”を果たし、夢を叶えたNEXZ。フレッシュで瑞々しい彼らの放つ眩い輝きを、是非本イベントで直に体感してみてはいかがだろうか。

■リリース情報

韓国1stシングル「Ride the Vibe」

2024年5月31日(金)日本でリリース

※商品の入庫状況により変更になる可能性がございます。

※韓国チャート(HANTEOチャート、CIRCLEチャート)に反映いたします。



<収録曲>

1. Ride the Vibe

2. Starlight

配信サイトはこちら



○「Ride the Vibe」スペシャル盤(1種)

・アウトボックス1種

・フォトブック1種

・パンフレット(共通デザイン)

・CD-R(共通デザイン)

・フォトカード:ソロ全7種のうちランダムで1種

・ユニットフォトカード:ユニット全3種のうちランダムで1種

・ポストカード:各バージョン別7種のうちランダムで1種

・クラブポスター(共通デザイン)

・ステッカーパック(共通デザイン)

・ユニットポストカードセット

・スペシャルステッカー1種



○「Ride the Vibe」通常盤(Ride ver. / Vibe ver. 全2種)

・アウトボックス:各バージョン別1種

・フォトブック:各バージョン別1種

・パンフレット(共通デザイン)

・CD-R(共通デザイン)

・フォトカード:全14種のうちランダムで2種

・ポストカード:各バージョン別7種のうちランダムで1種

・クラブポスター(共通デザイン)

・ステッカーパック(共通デザイン)



<予約販売封入特典>

・ポスター:各バージョン別3種

※ご購入いただいた方に先着でプレゼントいたします。

特典がなくなり次第終了となりますので、お早めにご注文ください。



■リリースイベント情報

韓国1stシングル「Ride the Vibe」購入者対象イベント

関東会場:2024年10月5日(土)幕張メッセ 展示ホール1

関西会場:2024年10月6日(日)インテックス大阪 2号館



※イベントの詳細や対象商品・対象店舗等は特設サイトでご確認ください。



■関連サイト

NEXZ公式サイト