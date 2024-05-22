シャープ「AQUOS 4K」がずらり上位に 今売れてるBS・CS 4Kチューナー搭載テレビTOP10 2024/5/22
「BCNランキング」2024年5月6日から12日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
2位 AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）
3位 AQUOS 4K
4T-C55FN2（シャープ）
4位 AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）
5位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
6位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
7位 43v型 4K 液晶テレビ
43E6K（Hisense）
8位 BRAVIA
XRJ-65X90L（ソニー）
9位 REGZA
55M550M（TVS REGZA）
10位 VIERA
TH-50MX900（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
2位 AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）
3位 AQUOS 4K
4T-C55FN2（シャープ）
4位 AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）
5位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
43M550M（TVS REGZA）
7位 43v型 4K 液晶テレビ
43E6K（Hisense）
8位 BRAVIA
XRJ-65X90L（ソニー）
9位 REGZA
55M550M（TVS REGZA）
10位 VIERA
TH-50MX900（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。