Maica_n、BEGIN 上地等とコラボした新曲「The bumpy road anthem」配信スタート
Maica_nが、新曲「The bumpy road anthem」を配信リリースした。5月29日(水)にはミュージックビデオをプレミア公開する。
前作「Kiss and Kiss」の配信リリースから約10ヶ月ぶりとなる新曲「The bumpy road anthem」は、つまずきながらも日々夢を諦めず、少しずつでも前に進もうとしている人たち、見失いそうな夢を諦めず頑張る人たちへのメッセージを、軽快なリズムで心地よく届けるポップソング。
本楽曲は先行して今年の4月よりタイアップとなっているNHK 佐賀放送局「SAGA SOUL −さが魂−」番組テーマ曲として絶賛オンエア中。Maica_nの生誕の地である佐賀の新番組を初めて担当して盛り上げている。
リリース情報
2024.5.22 Digital Release
ストリーミング / ダウンロード
https://jvcmusic.lnk.to/thebumpyroadanthem
【MUSIC VIDEO】
https://youtu.be/aApBlF958oI
2024年5月29日(水)0:00 プレミア公開
ライブ・イベント情報
日程：2024年6月19日(水) OPEN 18:30/START 19:00
会場： 東京・渋谷 7th FLOOR 〒150-0044 東京都渋谷区円山町２−３ Owestビル 7階
チケット：前売り \4,800（税込）+ 1ドリンク代 / 当日未定
※未就学児童入場不可 ※チケットのご購入はお一人様4枚まで
チケット予約受付中：https://tiget.net/events/311687
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