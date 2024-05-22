＜LuckyFes′24＞最終出演アーティストにNEWS、ファンモンら。韓国放送局MBCとのコラボでK-POPアイドル4組も出演
2024年7月13日（土）・14日（日）・15日（月・祝）の3連休に国営ひたち海浜公園で開催となる＜LuckyFes'24＞の、最終出演アーティストが発表された。
今回発表されたのはXdinary Heroes、n.SSign、KISS OF LIFE、シャイトープ、知英（KARA）、竹原ピストル、NEWS、一青窈、FUNKY MONKEY BΛBY'S。
オープニングアクトには、＜LuckyFes’24＞のステージ出演権をかけたオーディション「Battle to LuckyFes*」を勝ち抜き、出演権を獲得した3組が出演する。
さらに、特設ステージ「ドコモCSpresents Lucky Space」では、LuckyFMにゆかりのあるアーティストやパーソナリティによる音楽ライブ＆DJプレイを開催。7月14日（日）はお笑い芸人のオズワルドがパーソナリティを務める「レバレジーズ presents MUSIC COUNTDOWN 10&10」の公開生放送、7月15日（月・祝）にはLuckyFes’25ステージ出演権をかけたオーディション番組「Idol to LuckyFes*」に出演中の4組のアイドルも、ステージを彩る。
Lucky Space出演アーティスト17組、Battle to LuckyFesを勝ち抜いたアーティスト3組をあわせて総勢97組が＜LuckyFes'24＞に集結する。
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【ドコモCSpresents Lucky Space】
◼︎DAY1：7月13日
佐咲紗花／根本凪／ひとりスキップカウズ（イマヤス）／マシコタツロウ special guest 加藤里保菜 等
◼︎DAY2：7月14日
磯山純／イバラッパー a.k.a イバラキング／京太朗と晴彦／DJ SEIRA／DJ YU-KI 等
◼︎DAY3：7月15日
Idol to LuckyFes（Palette Parade・さよならステイチューン・アイオケ・メイビーME）／安達勇人／宇宙まお／クリトリック・リス／KEN EBISAWA 等
【Battle to LuckyFes出演枠アーティスト】
Ashley／ジョナゴールド／ちたへんりー
【出演アーティスト一覧】
◼︎DAY1：7月13日
AMEFURASSHI with RAM RIDER／ALI／石井竜也with杏里／ウルフルズ／加藤ミリヤ／氣志團／クラウド・ルー（盧廣仲）／THE PRIMALS／The Wasabies／J-JUN／私立恵比寿中学／水曜日のカンパネラ／SUPER★DRAGON／SCANDAL／すりぃ／7ORDER／Chillies special guest MORISAKI WIN／冨岡愛／Night Tempo with FANCYLABO／ばってん少女隊／ハルカミライ／一青窈＜New＞／FLOW／森高千里／yama／燐舞曲／（O.A）Ashley 等
◼︎DAY2：7月14日
相川七瀬／Aile The Shota／打首獄門同好会／Xdinary Heroes＜New＞／XY／岡崎体育／KREVA／ゴールデンボンバー／SILENT SIREN／THE BACK HORN／The BONEZ／Jams Collection／知英＜New＞／SKRYU／竹原ピストル＜New＞／超ときめき(ハート)宣伝部／t-Ace／西川貴教／Novelbright／ハラミちゃん／FUNKY MONKEY BΛBY'S＜New＞／HEY-SMITH／MAN WITH A MISSION／MUCC／Mega Shinnosuke／Roselia／（O.A）ちたへんりー 等
◼︎DAY3：7月15日
新しい学校のリーダーズ／石崎ひゅーい／Ink Waruntorn／edhiii boi／n.SSign＜New＞／KISS OF LIFE＜New＞／CANDY TUNE／KOTORI／Conton Candy／Chevon／シャイトープ＜New＞／Juice=Juice／四星球／杉山清貴&オメガトライブ／Da-iCE／TETORA／Def Tech／トンボコープ／NEWS＜New＞／Novel Core／FRUITS ZIPPER／bokula.／ヤングスキニー／RAISE A SUILEN／ROTTENGRAFFTY／（O.A）ジョナゴールド 等
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チケット概要
（1日券） 大人：12,800円、中高生6,400円
（2日通し券） 大人：24,000円、中高生12,000円
（3日通し券） 大人：35,000円、中高生17,500円
※すべて税込価格
※小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで）。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます。
◾️第四次先行（抽選）
プレイガイド：LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」／ローソンチケット／チケットぴあ／イープラス／楽天チケット
受付期間： 5/8（水）12:00〜5/29（水）23:59
当落発表日：6/3（月）15:00
LuckyFesチケットページ： https://luckyfes.com/ticket/
LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」： https://r.funity.jp/ibatick
ローソンチケットLuckyFes特設ページ： https://l-tike.com/concert/luckyfes/
チケットぴあ： https://t.pia.jp/
イープラスLuckyFes特設ページ： https://eplus.jp/luckyfes/
楽天チケットLuckyFes特設ページ： https://r-t.jp/luckyfes2024
■海外在住者向け（抽選）※国際クレジットカード対応
ローソンチケット： https://l-tike.com/st1/wis1tmxfy3r9e8d91y7d/Tt/Ttg010agreement/index
◾️ふるさと納税 LuckyFes'24チケット
【7/13 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487313
【7/14 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487319
【7/15 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487328
【7/13‐15 3日通し券・1枚】LuckyFes’24 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487333
【個人協賛(7/13入場分）】LuckyFes’24
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487379
【個人協賛(7/14入場分）】LuckyFes’24
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487386
【個人協賛(7/15入場分）】LuckyFes’24
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487393
LuckyFesオフィシャルキャラクター「クオッカ」のLINEスタンプ
リンク ： https://line.me/S/sticker/30995
配布期間 ： 2024年4月30日(火) - 7月22日(月)
スタンプの使用期間 ： ダウンロードより90日間
LuckyFes'24
日程：2024年7月13日（土）・14日（日）・15日（月・祝）
「音楽のクロスオーバー」をコンセプトに掲げ、LuckyFMの番組に連動させたPOPSやROCK、HIPHOP、JAZZ、アニソン、アイドル、ボカロやダンスグループ、そして世代を超えて人気があるアーティストなど多種多様なジャンルの音楽をお届けしています。今年は国内はもちろん、韓国のK-POPや台湾・中国・モンゴルや東南アジアのアーティストとの出演交渉を進めており、音楽のクロスオーバーをさらにアジアやグローバルに進めてまいります。
※RAINBOW STAGE、WING STAGE、GARDEN STAGE、HILLS STAGEの4ステージに拡大、LuckySpaceも展開予定。
◆＜LuckyFes2024＞オフィシャルサイト