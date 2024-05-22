チケット概要



◾️チケット種別（1日券） 大人：12,800円、中高生6,400円（2日通し券） 大人：24,000円、中高生12,000円（3日通し券） 大人：35,000円、中高生17,500円※すべて税込価格※小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで）。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます。◾️第四次先行（抽選）プレイガイド：LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」／ローソンチケット／チケットぴあ／イープラス／楽天チケット受付期間： 5/8（水）12:00〜5/29（水）23:59当落発表日：6/3（月）15:00LuckyFesチケットページ： https://luckyfes.com/ticket/LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」： https://r.funity.jp/ibatickローソンチケットLuckyFes特設ページ： https://l-tike.com/concert/luckyfes/チケットぴあ： https://t.pia.jp/イープラスLuckyFes特設ページ： https://eplus.jp/luckyfes/楽天チケットLuckyFes特設ページ： https://r-t.jp/luckyfes2024■海外在住者向け（抽選）※国際クレジットカード対応ローソンチケット： https://l-tike.com/st1/wis1tmxfy3r9e8d91y7d/Tt/Ttg010agreement/index◾️ふるさと納税 LuckyFes'24チケット【7/13 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487313【7/14 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487319【7/15 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487328【7/13‐15 3日通し券・1枚】LuckyFes’24 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487333【個人協賛(7/13入場分）】LuckyFes’24https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487379【個人協賛(7/14入場分）】LuckyFes’24https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487386【個人協賛(7/15入場分）】LuckyFes’24https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487393