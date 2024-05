ケンタッキーフライドチキンに、アメリカンな具材を使用した3種の本格バーガーが楽しめる「ザ・アメリカンバーガーズ」が数量限定で登場!

発売に合わせ、“レトロアメリカン”をイメージした新サイドメニュー3種もラインナップされます☆

ケンタッキーフライドチキン「ザ・アメリカンバーガーズ」

発売日:2024年5月29日(水) ※数量限定、なくなり次第販売終了

販売店舗:全国のケンタッキーフライドチキン店舗 ※一部、販売しない店舗があります

ケンタッキーフライドチキンから、“レトロアメリカン”な気分を存分に楽しめる本格派バーガーが登場。

「スモーキートマトソースのベーコンフィレバーガー」「ガーリックソースのオニオンフィレバーガー」 「ガーリックソースの凄肉オニオンフィレバーガー」の3種類が数量限定で販売されます。

「ザ・アメリカンバーガーズ」の販売に合わせ、“レトロアメリカン”をイメージしたサイドメニューもラインナップ。

「フリフリポテト(サワークリームオニオン)」「アーモンドアップルパイ」「クランベリーレモネードソーダ」が登場します☆

スモーキートマトソースのベーコンフィレバーガー

価格:単品 540円/セット(ポテト(S)、ドリンク(M))950円/よくばりセット(オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M))1,250円

自慢の骨なしケンタッキーに厚切りのベーコンを合わせた「スモーキートマトソースのベーコンフィレバーガー」

チキンフィレと厚切りベーコンのジューシーさに、相性抜群のスモーキーな特製トマトソースを合わせることで魅力的なメニューに仕上げられた、ワイルドな一品です。

ガーリックソースのオニオンフィレバーガー

価格:単品 540円/セット(ポテト(S)、ドリンク(M))950円/よくばりセット(オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M))1,250円

骨なしケンタッキーにオニオンリングを挟み込んだ、ボリューム満点の「ガーリックソースのオニオンフィレバーガー」

ペッパー香る特製ガーリックソースとスライスチーズがより食欲をそそるバーガーです。

ガーリックソースの凄肉オニオンフィレバーガー

価格:単品 790円/セット(ポテト(S)、ドリンク(M))1,200円/よくばりセット(オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M))1,500円

2023年、「バンズの代わりに2枚のチキンフィレで挟む」という衝撃のコンセプトで話題となった“凄肉”がアメリカンな装いでカムバック!

オニオンリングとスライスチーズを骨なしケンタッキー2枚で挟んだ、手に持った時にずっしりとした重量感と圧倒的な存在感が感じられる「ガーリックソースの凄肉オニオンフィレバーガー」が登場します。

また、ガーリックとペッパーの風味が特徴の特製ソースとマヨソース、スライスチーズを間に挟むことで最後まで飽きずに味わえるのもポイントです。

フリフリポテト(サワークリームオニオン)

価格:単品 30円/ポテト(S)とのセット 320円

定番のポテトに、フレーバー「フリフリポテト(サワークリームオニオン)」が登場。

サワークリームの爽やかな酸味とオニオンの旨味を感じられるフレーバーです。

アーモンドアップルパイ

価格:290円

新スイーツとして登場する「アーモンドアップルパイ」

シナモンを効かせたアップルフィリングに、濃厚な風味のアーモンドクリームを合わせ、サクサクのパイで包んだメニューです。

クランベリーレモネードソーダ

価格:300円

北米産クランベリーのシロップを合わせフルーティーな甘みと酸味を楽しめる「クランベリーレモネードソーダ」

ソーダなしを選ぶこともできます。

ケンタッキーフライドチキン創業当時のような古き良きアメリカンを感じられる3種の本格派バーガー。

紙袋やカップなどの包材も“レトロアメリカン”な限定デザインで登場するのもポイントです。

ケンタッキーフライドチキンにて2024年5月29日より数量限定で販売が開始される「ザ・アメリカンバーガーズ」の紹介でした☆

