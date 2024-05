「THE SEASONS〜ZICOのアーティスト」

4月26日にリリースしたBLACKPINK・JENNIE(ジェニー)とのコラボ曲「SPOT! (feat. JENNIE)」が米ビルボードの主要チャートにランクインするなど、大きな反響を呼んでいるZICO(ジコ)。

Block Bのラッパー兼プロデューサーとして活躍し、現在はHYBE傘下のレーベル・KOZ ENTERTAINMENT代表としてBOYNEXTDOOR(ボーイネクストドア)のプロデュースも手がけるなど、その音楽的才能を多方面で発揮している韓国芸能界のカリスマだ。

そんなZICOは、この4月より"音楽番組のMC"という新たなフィールドにもチャレンジ。早くも国内外のファンから注目を集めている番組が、韓国・KBSで2023年2月より放送されている「THE SEASONS」シリーズだ。

入隊前に出演したBTSのJ-HOPEのパフォーマンスも話題に!(「THE SEASONSスペシャル」より) (C)KBS

韓国の実力派アーティストがMCを務める「THE SEASONS」は、タイトルが示す通り、季節ごとにMCやコンセプトが変更するという新しいスタイルの音楽番組で、第1シーズンのパク・ジェボムを皮切りに、JANNABIのチェ・ジョンフン(第2シーズン)、天才兄妹デュオ・AKMU(第3シーズン)、Fin.K.L.(ピンクル)出身の歌姫イ・ヒョリ(第4シーズン)が歴代MCを担当してきた。

各MCとの繋がりが感じられるゲストも豪華で、第1シーズンに登場したBTSのJ-HOPEを筆頭に、EXOのD.O.(ディオ)やBLACKPINKのJENNIEといった実力派のアーティストがソロ出演し、MCたちと濃密な音楽談義やスペシャルなコラボステージを披露してきた(過去シリーズで最も話題となった回だけを集めた「THE SEASONSスペシャル」が6月10日(月)深夜にKBS Worldにて放送)。

「THE SEASONSスペシャル」 (C)KBS

韓国で3月に最終回を迎えた第4シーズン「THE SEASONS〜イ・ヒョリのレッドカーペット」の第13回(6月3日(月)深夜にKBS Worldにて放送)では、番組がスタートしてから1年という節目ということもあり、4人の歴代MCが集結し同じステージへ。これまでの放送を振り返りながら、印象的なエピソードについてトークに花を咲かせたり、4組でのコラボパフォーマンスを繰り広げたりと、MCの大役を見事に務め上げた彼らにスポットが当たった特別な放送回として話題を集めた。

「THE SEASONS〜イ・ヒョリのレッドカーペット 第13回」 (C)KBS

そんな4組のMCたちからのバトンを受け継いだZICOによる新シーズン「THE SEASONS〜ZICOのアーティスト」が、4月26日より韓国での放送をスタートさせた。記念すべき初回には、話題の「SPOT!」や番組名にもなっている自身の代表曲「Artist」をソロパフォーマンスし、"ラッパー"ZICOとして会場を魅了した。

「THE SEASONS〜ZICOのアーティスト」 (C)KBS

一方、12年来の友人でもあるアーティスト・Crushや、2020年の「Summer Hate」でフィーチャリングしたRainといった気の置けない音楽仲間をはじめ、韓国HIP HOP界の大先輩であるDynamic Duoらをゲストに招き、初MCとして緊張の面持ちを見せつつも軽快なトークを展開した。

「THE SEASONS〜ZICOのアーティスト」 (C)KBS

ソロアーティストとしてはもちろん、プロデューサーとしても幅広い活躍を見せるZICOだけに、その人脈を生かしてどんな大物ゲストを「THE SEASONS」に招いてくれるのか?これまでの4組とはまた違った"Artist(アーティスト)"なコラボステージにも期待したい。

「THE SEASONS〜ZICOのアーティスト」 (C)KBS

文=HOMINIS編集部

放送情報【スカパー!】

THE SEASONS〜イ・ヒョリのレッドカーペット 第13回

放送日時:2024年6月4日(火)0:30〜、6月9日(日)1:20〜

THE SEASONSスペシャル

放送日時:2024年6月11日(火)0:30〜

THE SEASONS〜ZICOのアーティスト

放送日時:2024年7月2日(火)0:30〜

チャンネル:KBS World

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー!公式サイトへ