「CLIO」の姉妹ブランド「twinkle pop by.CLIO」韓国コスメブランド「CLIO」の姉妹ブランド「twinkle pop by.CLIO」が、5月25日より順次全国のセブン-イレブン店舗にて発売されます。今回の発売に先立ち5月21日に開催された、セブン-イレブン「twinkle pop by. CLIO」ローンチ記者発表会にて、ひとあし先にチェックしてきました。

「twinkle pop by. CLIO」でトレンド感を打ち出すセブン-イレブン・ジャパン 商品本部 雑貨・出版部 雑貨マーチャンダイザーの遲澤明子氏セブン-イレブン・ジャパン 商品本部 雑貨・出版部 雑貨マーチャンダイザーの遲澤明子氏は、韓国コスメの市場規模について、韓国化粧品の2022年度の輸入額は775億円にものぼり、それまで30年間不動の1位だったフランスの輸入額を超えて右肩上がりであることを説明した上で、「一過性のトレンドではなく、選択肢の一つとして多くの方に支持されている」と述べました。今回発売する「twinkle pop by. CLIO」は、日本でも高い人気を誇る韓国コスメ「CLIO」の姉妹ブランドとして、韓国でも非常に人気とのこと。セブン-イレブンは今後、既存化粧品ブランド「ParaDo(パラドゥ)」でベーシック感を、新ブランド「twinkle pop by. CLIO」でトレンド感を打ち出すことで、さらなるコスメコーナーの充実を図るそうです。今回発売されるのは「日本限定」商品含む22商品今回発売されるのは、日本限定商品を含む22商品。グリッター(4種類)、アイシャドウパレット(4種)、スティックアイシャドウ(4種)、ペンシルライナー(4種)、アイブロウペンシル(3種)、リップティント(3種)の6カテゴリーです。商品ラインアップを紹介します。○「ジェリーグリッター」(858円)「ジェリーグリッター」(858円)左から「01 OPAL BANZZAK」「04 COLAL BANZZAK」「05 BRONZE BANZZAK」「06 CHERRY BLOSSOM BANZZAK」大粒のラメが入った、ジェリータイプのグリッター。ウォーターゼリータイプでプルプルとしたテクスチャーなので、粉飛びしません。カラー展開は4色。○「グリッターレイヤリングアイシャドウパレット」(1,397円)「グリッターレイヤリングアイシャドウパレット」(1,397円)左から「01 CORAL LAYER」「02 PINK LAYER」「03 BROWN LAYER」「04 APRICOT LAYER」マット・パールマット・グリッターの構成の使いやすいアイシャドウパレット。ミニサイズで持ち運びやすいので、お直し用にもぴったりです。カラー展開は4色で、日本限定色は「ピーチファズ」を基調とした「04 APRICOT LAYER」。○「スパークリングアイスティック」(1,353円)「スパークリングアイスティック」(1,353円)左から「01 FINE WHITE」「02 ROMANTIC ROSE」「03 DELIGHT BEIGE」「04 MERRY CORAL」ひと塗りで輝く目もとを演出するスティックタイプのアイシャドウ。柔らかいテクスチャーでスルスルとなめらかな描き心地です。カラー展開は4色。○「ジェルペンシルライナー」(880円)「ジェルペンシルライナー」(880円)左から「01 SOFT BLACK」「02 DEEP BROWN」「03 CHOCO BROWN」「04 UNDER BEIGE」日韓共に珍しいラメ入りのアイライナー。くっきりとした目もとを演出してくれます。カラー展開は4色。○「スリムアイブロウペンシル」(858円)「スリムアイブロウペンシル」(858円)左から「01 GRAY BROWN」「02 DARK BROWN」「03 NATURAL BROWN」日本限定商品で、毛を一本一本細かく描けるアイブロウペンシル。水や油に強く、綺麗な仕上がりを長時間キープします。カラー展開は3色。○「ピュアグラスティント」(968円)「ピュアグラスティント」(968円)左から「01 MIDDLE ROSE」「02 COOL MAUVE」「03 WARM ORANGE」ウォータリータイプでみずみずしく発色するティントリップ。上品なツヤ感・光沢感のあるグロウタイプのリップです。カラー展開は3色。ゲストゆうこすさんによるメイクのデモンストレーション「ゆうこす」こと菅本裕子さんが登場発表会では、「ゆうこす」こと菅本裕子さんがゲストとして登場。早速「twinkle pop by. CLIO」のアイテムを使ってメイクをしてきたとのことで、ラメ感やキラキラ輝く仕上がりに感動している様子。「このキラキラ伝わりますか!?」とステージから客席に向けて、嬉しそうに問いかけていました。メイクのデモンストレーションでは、「笑顔あふれる 夏のキラキラクールトーンメイク」をテーマとしたメイクを披露。ゆうこすさんによるメイクのデモンストレーション涼し気なメイクが完成上瞼は「グリッターレイヤリングアイシャドウパレット」の「02 PINK LAYER」で涼し気なピンク色をのせ、さらに上瞼の中央、黒目の上あたりに「ジェリーグリッター」の「01 OPAL BANZZAK」を重ねて、青みのあるラメの輝きをプラス。そして「ジェルペンシルライナー」の「02 DEEP BROWN」をアイラインとして目じりに足し、目力がアップして見える華やかな目もとを演出しました。涙袋は「スパークリングアイスティック」の「02 ROMANTIC ROSE」と「ジェルペンシルライナー」の「04 UNDER BEIGE」で、ぷっくりとした立体感と血色感のある仕上がりに。唇はクールトーンのアイメイクにあわせて、「ピュアグラスティント」の「02 COOL MAUVE」で、青みのあるピンクに色づけました。最後に仕上げとして頬と眉に「グリッターレイヤリングアイシャドウパレット」の「02 PINK LAYER」を重ねて、全体的に統一感のある、華やかなのに涼し気なメイクが完成。ゆうこすさんはメイクのデモンストレーションの間、終始「可愛い!」と嬉しそうに繰り返し、「twinkle pop by.CLIO」の仕上がりを絶賛していました。遲澤明子氏とゆうこすさんゆうこすさん使用のアイテムを試してみたゆうこすさんのメイクのデモンストレーションで使用されたアイテムの一部を、肌にのせて試してみました。「グリッターレイヤリングアイシャドウパレット」の「02 PINK LAYER」「グリッターレイヤリングアイシャドウパレット」の「02 PINK LAYER」。クールトーンのピンクですが、ナチュラルな発色なので肌色問わずに使いやすそうです。「ジェリーグリッター」の「01 OPAL BANZZAK」「ジェリーグリッター」の「01 OPAL BANZZAK」(画像のスウォッチの1番上)。青みのあるラメで、清涼感のある輝きをプラスしてくれます。「スパークリングアイスティック」の「02 ROMANTIC ROSE」「スパークリングアイスティック」の「02 ROMANTIC ROSE」。ローズピンクカラーのパールが肌にしっかり密着します。「ピュアグラスティント」の「02 COOL MAUVE」「ピュアグラスティント」の「02 COOL MAUVE」。ツヤ感のあるみずみずしい仕上がりで、ナチュラルな青みのある上品な色合いです。プチプラ価格なのに高品質で、洗練されたメイクに仕上げられる「twinkle pop by.CLIO」。気になる方は、セブン-イレブン店舗でぜひチェックしてくださいね。栗田優花 くりたゆうか 大学時代、インターンシップで女性向けメディアの化粧品・メイク・スキンケア等の美容系記事の執筆を担当。化粧品検定1級等の資格を取得。2022年にマイナビニュース編集部に加入し、美容系の記事編集を担当。 この著者の記事一覧はこちら