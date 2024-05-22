Åì³¤ÃÏÊý¡¡¤³¤ÎÀè¤â¹â²¹·¹¸þ¤¬Â³¤¯¡¡¤³¤Î²Æ¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¤½ë¤µ¡¡Çß±«Æþ¤ê¤Ï¤¤¤Ä?
Åì³¤ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤âµ¤²¹¤Î¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢¤³¤Î²Æ¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Çß±«Æþ¤êÈ¯É½Á°¤Ç¤¹¤¬¡¢Íè½µ¤ÏÇß±«¤ÎÁö¤ê¤È¤Ê¤êÂç±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
½µ´ÖÅ·µ¤¡¡Íè½µ¤ÏÇß±«¤ÎÁö¤ê¡¡Âç±«¤ËÃí°Õ
ÌÀÆü23Æü¤ÏÁ°Àþ¤¬¤ä¤äËÌ¾å¤·¡¢ËÜ½£¤ÎÆî¤òÄãµ¤°µ¤¬¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£º£ÌëÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ëº¢¤«¤é¡¢À¾¤ÎÃÏ°è¤«¤é±À¤¬¸ü¤ß¤òÁý¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÊ¡¹¤È±«±À¤¬¶á¤Å¤¡¢ÌÀÆü23Æü¤ÎÄ«¤Ë¤Ï±«¤Î¹ß¤ê¤À¤¹½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±è´ßÉô¤Ê¤ÉÆî¤ÎÃÏ°è¤Û¤É±«±À¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¤â¼å¤¤±«¤Î¹ß¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç±«¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
25Æü(ÅÚ)¤âÀ²¤ì¤Æ½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£26Æü(Æü)¤Ï¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Æþ¤ë¤¿¤á¡¢±À¤ÎÂ¿¤¤Å·µ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
27Æü(·î)¤«¤é29Æü(¿å)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤¬ÆüËÜ³¤¤òÅì´ó¤ê¤Ë¿Ê¤ß¡¢Á°Àþ¤¬ËÜ½£ÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÅ·µ¤¤¬Êø¤ì¡¢±«¤Î¹ß¤ë»þ´Ö¤âÄ¹¤¯Âç±«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½Êó¤¬¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¿·¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç±«¤ÎÈ÷¤¨
Âç±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¾®¤µ¤¯¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ ÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¶Âç±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢ÈòÆñ·ÐÏ©¤¬ÄÌ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈòÆñ¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àî¤ä¼ÐÌÌ¤Î¶á¤¯¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿»¿å¤äÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±À¤¬¹â¤¤¾ì½ê¤òÈòÆñ·ÐÏ©¤ËÁª¤Ö¤Î¤Ï¡¢Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³ÎÇ§¤·¤¿ÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ Èó¾ïÍÑÉÊ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èó¾ïÍÑ¤Î»ý¤Á½Ð¤·ÉÊ¤Ï¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÎ¾¼ê¤¬»È¤¨¤ë¤â¤Î¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë»ý¤Á½Ð¤»¤ë½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈòÆñ»þ¤ËÍú¤¯·¤¤Ï¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¡¢Äì¤¬¸ü¤¯¡¢Êâ¤¤ä¤¹¤¤·¤¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿åÆ»¤äÅÅµ¤¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¿å¤ä¿©ÎÁ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ Â¦¹Â¤Ê¤É¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢¿å¤Ï¤±¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º½Íø¤äÍî¤ÁÍÕ¡¢¥´¥ß¤Ê¤É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢Âç±«¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÈ÷¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î²Æ¤Ï½ë¤¤¡¡Çß±«Æþ¤êÁ°¤«¤éÂç±«¤ËÃí°Õ
ºòÆü21Æü¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤«¤é3¤«·îÍ½Êó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀè¤â¹â²¹·¹¸þ¤¬Â³¤¡¢¤³¤Î²Æ¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¹ß¿åÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Ê¿Ç¯¤è¤êÂ¿¤¯¡¢Âç±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Íè½µ¤Ï±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢Çß±«¤ÎÁö¤ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Çß±«Æþ¤êÈ¯É½Á°¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê±«¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íè½µ¤ÏÂç±«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤á¤ËÈ÷¤¨¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¥ì¥¤¥ó¥Ö¡¼¥Ä¤ä¥ì¥¤¥ó¥³¡¼¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë¿·Ä´¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Åì³¤ÃÏÊý¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤Ï¤¤¤Ä¤´¤í?
Íè½µ¤Ï±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢6·î¾å½Ü¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢À²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åì³¤ÃÏÊý¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤ÎÊ¿Ç¯¤Ï6·î6Æü¤´¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯2024Ç¯¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤êÃÙ¤¯¡¢6·îÃæ½Ü¤´¤í¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ºòÇ¯2023Ç¯¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤Ï¡¢5·î29Æü¤´¤í¤Ç¤·¤¿¡£