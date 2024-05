スイーツのプロ推薦！ 世界一と称される老舗ホテルのとろけるフレンチトースト

スイーツコンシェルジュのはなともさんが、お店に行くと必ず注文してしまうスペシャリテとは? スイーツのプロが選ぶ! とっておきの一品をご紹介。

教えてくれる人

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」(KADOKAWA)、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

フレンチトースト

日本を代表する名門ホテル「オークラ東京(The Okura Tokyo)」。こちらのオークラ プレステージタワーにある「オールデイダイニング オーキッド」では、オークラ伝統の料理のほか、さまざまなスイーツを味わうことができます。数あるメニューの中でもおすすめしたいのが、世界一と称される「フレンチトースト」。

今回は、僕が感動した「オークラ東京」の絶品フレンチトーストをご紹介します。

一流と伝統が集う名門ホテルで上質なひとときを

「オーキッド」入り口

東京・虎ノ門にある「オークラ東京」は、高層棟の「オークラ プレステージタワー」と中層棟の「オークラ ヘリテージウイング」の2棟の建物で構成された、新時代の標と言われるホテル。その中でも「オークラ プレステージタワー」という、日本美の感性を体現する建物の5階にある「オールデイダイニング オーキッド」は、オークラならではの優美で落ち着いた空間とあって、連日多くの人が訪れています。

明るい店内 写真:お店から

大きな窓から自然光がたっぷり注ぐ店内は、大人の雰囲気が漂う上質な空間。大理石をあしらった床や、モダンテイストのインテリアが店内の雰囲気を一層高めています。

メニュー

こちらで味わえるのは、エッグベネディクトやローストビーフ、コンソメスープといったオークラ歴代の逸品のほか、パティシエこだわりスイーツの数々。

天井が高く開放的なホールや優雅なテラス席、ゆったりくつろげる個室(要予約・別料金)も用意されているので、さまざまなシーンで利用することができますね。

料理全般を統括するシェフの増山 昭氏

同店で料理全般を統括するのは、この世界に入って40年以上の大ベテラン、増山シェフ。時代に合ったスタイルを柔軟に取り入れ、アップデートを繰り返しながらも伝統の味を守り続けているそうです。

今回はそんな同店の数あるメニューの中から、僕がおすすめしたいとっておきの2品をご紹介します。

僕のスペシャリテ!!! 世界一と称されるフレンチトースト

「フレンチトースト」3,200円

同店を訪れたらぜひ食べてほしいのが、名物の「フレンチトースト」3,200円! 専用の食パンをアパレイユ(卵、牛乳、砂糖などを合わせた液)に一昼夜浸してから、フランパンとオーブンで焼き上げるこだわりのフレンチトーストです。

別添えでイチゴジャム、ブルーベリージャム、バター、メープルシロップが用意されています。

焼き目がとっても美しい!

このフレンチトーストの最大の特徴は、なんといっても口どけの良さ。約4cmもの厚みのあるきめ細かいサンドイッチ用の食パンを、アパレイユに24時間浸し、その後、フライパンに澄ましバター(バターから無脂乳固形分と水分を分離除去し、精製した乳脂肪)を引き、中火でじっくり焼き上げます。澄ましバターを使うことによって、軽くて品が良く洗練された口当たりになるのだとか。

その後、180℃のオーブンで上下と側面を焼き上げ、最後にもう一度フライパンで焼いたら完成です。そんな手間暇かけて作るフレンチトーストは、外はサクッと、中はとろけるような軟らかさで、その食感はまさに唯一無二。フレンチトーストからは澄ましバターの豊かな香りが漂い、さすがホテルメイドと言わざるを得ません。

ふっくらしっとり

フレンチトーストはアツアツのでき立てで提供されるため、まずはアパレイユが染み込んだシンプルな味わいを楽しんでみてください。シンプルに楽しんだ後は、バターやメープルシロップをたっぷりかけて食べるのがおすすめです。

バターにたっぷりのメープルシロップをかけて

ちなみにフレンチトーストの提供時間は、朝食(6時30分〜10時30分/宿泊者のみ注文可能)とティータイム(14時〜16時30分)のみ。一日に用意できる数が限られているため、事前予約がおすすめです。

※土・日・祝日の朝食営業は宿泊客専用

口どけの良さは感動もの! 「季節のミルフィーユ」

「季節のミルフィーユ」テイクアウト1,200円/イートイン1,410円

ムースリーヌをサクサクのミルフィーユでサンドし、その上にショコラシャンティとさくらんぼをのせた一品。さくらんぼにはマイクロレモンバームをのせ、見た目の華やかさと爽やかな風味をプラスしています。

ムースリーヌもショコラシャンティも絶品

サクサクとした風味の良いパイ生地に、コクのあるショコラシャンティが相性抜群。濃厚なムースリーヌや甘酸っぱいさくらんぼともしっかりマッチしています。ショコラシャンティの口どけがとても良く、鼻からふわりと抜けるショコラの風味もたまりません。

思わず写真を撮りたくなる美しいビジュアル

甘みと酸味が絶妙に絡み合う「季節のミルフィーユ」。6月末までの販売なので、お見逃しなく!

テイクアウト限定のケークにも注目

洗練された空間

オーキッドに併設された「シェフズガーデン」では、ケーキや焼き菓子、チョコレートなど、さまざまなスイーツを販売しています。料理長やパティシエが厳選した商品をはじめ、オークラで長く愛されてきた伝統のスイーツがずらりと並び、どれを選んだらいいか迷ってしまうほど。

「ケーク・ショコラ・グリオット」3,800円

おすすめはテイクアウト限定の「ケーク・ショコラ・グリオット」3,800円。チョコレートのパウンドケーキにダックワーズをのせて焼き上げたもので、しっとり濃厚な味わいが特徴です。グリオットチェリーの甘酸っぱさとチョコレートの甘さがバランス良く調和していて、一口でも大満足のおいしさ。上品かつ高級感あふれる味わいなので、自分用にはもちろん、ここぞという時の手土産にもおすすめです。

オークラ伝統の味をこれからも守っていく

オークラの味を守っていく

「レシピは変えず伝統の味を守っていく、これが私の使命ではないでしょうか。そしてこれまでの経験を活かして、今後は若い世代にどんどん指導していきたいと考えています。新しい商品を作るのも大事ですが、若い世代を育てていくのも大事ですから。今後もオークラ伝統の味を大切にしながら、お客様が喜ぶ料理をたくさん作っていきたいですね」。最後にそう話してくれた増山シェフ。

開業以来、変わらぬレシピで愛される「オークラ東京」のフレンチトースト。今後も注目していきたいお店です。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆オールデイダイニングオーキッド住所 : 東京都港区虎ノ門2-10-4 The Okura Tokyo プレステージタワー 5FTEL : 050-5872-6257

文:はなとも、食べログマガジン編集部 撮影:ジェイムス・オザワ

